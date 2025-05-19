SegnaliSezioni
Andrey Kolmogorov

Cherokee

Andrey Kolmogorov
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
143 (79.00%)
Loss Trade:
38 (20.99%)
Best Trade:
17.75 USD
Worst Trade:
-10.31 USD
Profitto lordo:
189.46 USD (22 333 pips)
Perdita lorda:
-90.08 USD (7 850 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
62.23%
Massimo carico di deposito:
8.63%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
95 (52.49%)
Short Trade:
86 (47.51%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.02 USD (2)
Crescita mensile:
9.38%
Previsione annuale:
113.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.02 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.03% (18.02 USD)
Per equità:
27.50% (92.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 43
USDJPY 39
EURUSD 35
GBPUSD 30
EURCHF 22
EURGBP 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 26
USDJPY 14
EURUSD 21
GBPUSD 17
EURCHF 14
EURGBP 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 5.6K
USDJPY 2K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 2.2K
EURCHF 1.9K
EURGBP 642
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.40 USD
Massima perdita consecutiva: -11.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 13:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.