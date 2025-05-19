- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
143 (79.00%)
Loss Trade:
38 (20.99%)
Best Trade:
17.75 USD
Worst Trade:
-10.31 USD
Profitto lordo:
189.46 USD (22 333 pips)
Perdita lorda:
-90.08 USD (7 850 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
62.23%
Massimo carico di deposito:
8.63%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
95 (52.49%)
Short Trade:
86 (47.51%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.02 USD (2)
Crescita mensile:
9.38%
Previsione annuale:
113.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.02 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.03% (18.02 USD)
Per equità:
27.50% (92.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|43
|USDJPY
|39
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|22
|EURGBP
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|26
|USDJPY
|14
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|17
|EURCHF
|14
|EURGBP
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|5.6K
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|2.2K
|EURCHF
|1.9K
|EURGBP
|642
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.40 USD
Massima perdita consecutiva: -11.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 5
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 12
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 1
|
Monex-Server3
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 17
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 28
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 2
1016 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
20
100%
181
79%
62%
2.10
0.55
USD
USD
28%
1:500