Andrey Kolmogorov

Cherokee

Andrey Kolmogorov
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 33%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
143 (79.00%)
Perte trades:
38 (20.99%)
Meilleure transaction:
17.75 USD
Pire transaction:
-10.31 USD
Bénéfice brut:
189.46 USD (22 333 pips)
Perte brute:
-90.08 USD (7 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (20.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.65 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
62.23%
Charge de dépôt maximale:
8.63%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.51
Longs trades:
95 (52.49%)
Courts trades:
86 (47.51%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
1.32 USD
Perte moyenne:
-2.37 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.02 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.38%
Prévision annuelle:
113.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.02 USD (5.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.03% (18.02 USD)
Par fonds propres:
27.50% (92.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 43
USDJPY 39
EURUSD 35
GBPUSD 30
EURCHF 22
EURGBP 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 26
USDJPY 14
EURUSD 21
GBPUSD 17
EURCHF 14
EURGBP 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 5.6K
USDJPY 2K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 2.2K
EURCHF 1.9K
EURGBP 642
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.75 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.40 USD
Perte consécutive maximale: -11.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RistonCapital-Real
0.00 × 5
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 9
AFXCapital-Real
0.00 × 12
STOUK-Real
0.00 × 1
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 1
Monex-Server3
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 17
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 28
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
1016 plus...
Aucun avis
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 13:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cherokee
30 USD par mois
33%
0
0
USD
399
USD
20
100%
181
79%
62%
2.10
0.55
USD
28%
1:500
