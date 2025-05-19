Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
523
Прибыльных трейдов:
417 (79.73%)
Убыточных трейдов:
106 (20.27%)
Лучший трейд:
17.75 USD
Худший трейд:
-10.31 USD
Общая прибыль:
491.40 USD (57 797 pips)
Общий убыток:
-195.12 USD (17 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (10.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
66.31%
Макс. загрузка депозита:
10.72%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.44
Длинных трейдов:
254 (48.57%)
Коротких трейдов:
269 (51.43%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-1.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.02 USD (2)
Прирост в месяц:
3.52%
Годовой прогноз:
42.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.02 USD (5.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.03% (18.02 USD)
По эквити:
50.76% (303.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|121
|GBPUSD
|111
|USDCAD
|94
|EURUSD
|94
|EURCHF
|57
|EURGBP
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|43
|GBPUSD
|70
|USDCAD
|58
|EURUSD
|52
|EURCHF
|41
|EURGBP
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|6.9K
|GBPUSD
|8K
|USDCAD
|13K
|EURUSD
|6K
|EURCHF
|5.3K
|EURGBP
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.75 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.99 USD
Макс. убыток в серии: -11.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 5
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 11
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 12
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 17
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 28
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 3
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