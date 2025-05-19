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Сигналы / MetaTrader 4 / Cherokee
Andrey Kolmogorov

Cherokee

Andrey Kolmogorov
Andrey Kolmogorov

Andrey Kolmogorov

3.7 (64)
13 продуктов 4 сигнала 43 комментария
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 99%
Weltrade-Live
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
523
Прибыльных трейдов:
417 (79.73%)
Убыточных трейдов:
106 (20.27%)
Лучший трейд:
17.75 USD
Худший трейд:
-10.31 USD
Общая прибыль:
491.40 USD (57 797 pips)
Общий убыток:
-195.12 USD (17 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (10.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
66.31%
Макс. загрузка депозита:
10.72%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.44
Длинных трейдов:
254 (48.57%)
Коротких трейдов:
269 (51.43%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-1.84 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.02 USD (2)
Прирост в месяц:
3.52%
Годовой прогноз:
42.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.02 USD (5.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.03% (18.02 USD)
По эквити:
50.76% (303.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 121
GBPUSD 111
USDCAD 94
EURUSD 94
EURCHF 57
EURGBP 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 43
GBPUSD 70
USDCAD 58
EURUSD 52
EURCHF 41
EURGBP 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.9K
GBPUSD 8K
USDCAD 13K
EURUSD 6K
EURCHF 5.3K
EURGBP 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.75 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.99 USD
Макс. убыток в серии: -11.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RistonCapital-Real
0.00 × 5
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
VTMarkets-Live 5
0.00 × 11
Axi-US12-Live
0.00 × 9
AFXCapital-Real
0.00 × 12
STOUK-Real
0.00 × 1
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 17
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 28
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
TriumphFX-live
0.00 × 1
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 3
еще 1017...
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Нет отзывов
2026.08.06 21:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.14 21:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 21:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 22:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.12 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 09:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 13:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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