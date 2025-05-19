Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RistonCapital-Real 0.00 × 5 AtlanticPearl-Live 1 0.00 × 80 XMGlobal-Real 16 0.00 × 1 VitalMarkets-Live 0.00 × 8 BullSphereLimited-Live-UK-3 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 8 VTMarkets-Live 5 0.00 × 11 Axi-US12-Live 0.00 × 9 AFXCapital-Real 0.00 × 12 STOUK-Real 0.00 × 1 XM.COM-AU-Real 17 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 17 TurnkeyFX-Demo 0.00 × 51 LCG-Live1 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 28 MaxiServices-Real 0.00 × 48 WetradeInternational-Live 0.00 × 5 Forexware-Live 7 0.00 × 15 Varchev-Real 0.00 × 9 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 3 VanfInternational-Primary 0.00 × 1 GWFX-Live 0.00 × 1 PrimusMarkets-Live-2 0.00 × 73 TriumphFX-live 0.00 × 1 AbsoluteProfitEX-Primary 0.00 × 3 еще 1017... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика