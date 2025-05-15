SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PX main
Ming Hon Wong

PX main

Ming Hon Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
165 (77.10%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (22.90%)
En iyi işlem:
26.50 USD
En kötü işlem:
-58.75 USD
Brüt kâr:
659.79 USD (30 512 pips)
Brüt zarar:
-354.23 USD (13 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (46.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.71 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
84.80%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
81 (37.85%)
Satış işlemleri:
133 (62.15%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-7.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-149.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.90 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.68%
Yıllık tahmin:
-31.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
218.87 USD (14.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.71% (218.87 USD)
Varlığa göre:
9.19% (136.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 98
EURUSD 57
NZDUSD 54
EURNZD 4
GBPNZD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 161
EURUSD 5
NZDUSD 133
EURNZD 5
GBPNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6.7K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 5.8K
EURNZD 789
GBPNZD 152
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.50 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +46.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 115
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
TMGM.TradeMax-Live8
1.45 × 29
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
İnceleme yok
2025.08.14 00:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 07:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 15:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 04:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.16 13:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 09:30
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.05.15 09:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 09:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PX main
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
1.3K
USD
20
100%
214
77%
85%
1.86
1.43
USD
15%
1:500
