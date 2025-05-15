- Büyüme
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
165 (77.10%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (22.90%)
En iyi işlem:
26.50 USD
En kötü işlem:
-58.75 USD
Brüt kâr:
659.79 USD (30 512 pips)
Brüt zarar:
-354.23 USD (13 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (46.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.71 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
84.80%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
81 (37.85%)
Satış işlemleri:
133 (62.15%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-7.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-149.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.90 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.68%
Yıllık tahmin:
-31.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
218.87 USD (14.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.71% (218.87 USD)
Varlığa göre:
9.19% (136.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|57
|NZDUSD
|54
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|161
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|133
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6.7K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|5.8K
|EURNZD
|789
|GBPNZD
|152
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.50 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +46.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 115
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.45 × 29
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
20
100%
214
77%
85%
1.86
1.43
USD
USD
15%
1:500