- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
165 (77.10%)
Loss Trade:
49 (22.90%)
Best Trade:
26.50 USD
Worst Trade:
-58.75 USD
Profitto lordo:
659.79 USD (30 512 pips)
Perdita lorda:
-354.23 USD (13 517 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (46.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.71 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
84.80%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.40
Long Trade:
81 (37.85%)
Short Trade:
133 (62.15%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-7.23 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-149.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.90 USD (8)
Crescita mensile:
-2.68%
Previsione annuale:
-31.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
218.87 USD (14.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.71% (218.87 USD)
Per equità:
9.19% (136.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|98
|EURUSD
|57
|NZDUSD
|54
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|161
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|133
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6.7K
|EURUSD
|3.6K
|NZDUSD
|5.8K
|EURNZD
|789
|GBPNZD
|152
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.50 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +46.21 USD
Massima perdita consecutiva: -149.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 115
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.45 × 29
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
20
100%
214
77%
85%
1.86
1.43
USD
USD
15%
1:500