- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
60 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.76%)
En iyi işlem:
620.07 USD
En kötü işlem:
-2 009.70 USD
Brüt kâr:
10 076.15 USD (11 559 pips)
Brüt zarar:
-4 515.44 USD (7 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (3 731.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 052.47 USD (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
3.74%
Maks. mevduat yükü:
45.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
35 (55.56%)
Satış işlemleri:
28 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
88.27 USD
Ortalama kâr:
167.94 USD
Ortalama zarar:
-1 505.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2 009.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 009.70 USD (1)
Aylık büyüme:
1.18%
Yıllık tahmin:
14.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 839.53 USD
Maksimum:
2 034.59 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.00% (1 998.76 USD)
Varlığa göre:
5.21% (5 318.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +620.07 USD
En kötü işlem: -2 010 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 731.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 009.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
