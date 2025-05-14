- Crescita
Trade:
63
Profit Trade:
60 (95.23%)
Loss Trade:
3 (4.76%)
Best Trade:
620.07 USD
Worst Trade:
-2 009.70 USD
Profitto lordo:
10 076.15 USD (11 559 pips)
Perdita lorda:
-4 515.44 USD (7 992 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (3 731.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 052.47 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
3.74%
Massimo carico di deposito:
45.90%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
35 (55.56%)
Short Trade:
28 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
88.27 USD
Profitto medio:
167.94 USD
Perdita media:
-1 505.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2 009.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 009.70 USD (1)
Crescita mensile:
1.18%
Previsione annuale:
14.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 839.53 USD
Massimale:
2 034.59 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.00% (1 998.76 USD)
Per equità:
5.21% (5 318.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +620.07 USD
Worst Trade: -2 010 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 731.45 USD
Massima perdita consecutiva: -2 009.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
