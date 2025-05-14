SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Aura Neuron 100k deposit
Stanislav Tomilov

Aura Neuron 100k deposit

Stanislav Tomilov
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
60 (95.23%)
Loss Trade:
3 (4.76%)
Best Trade:
620.07 USD
Worst Trade:
-2 009.70 USD
Profitto lordo:
10 076.15 USD (11 559 pips)
Perdita lorda:
-4 515.44 USD (7 992 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (3 731.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 052.47 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
3.74%
Massimo carico di deposito:
45.90%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
35 (55.56%)
Short Trade:
28 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
88.27 USD
Profitto medio:
167.94 USD
Perdita media:
-1 505.15 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2 009.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 009.70 USD (1)
Crescita mensile:
1.18%
Previsione annuale:
14.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 839.53 USD
Massimale:
2 034.59 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.00% (1 998.76 USD)
Per equità:
5.21% (5 318.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +620.07 USD
Worst Trade: -2 010 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 731.45 USD
Massima perdita consecutiva: -2 009.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 06:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 00:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 02:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.15 22:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.15 02:55
Share of trading days is too low
2025.05.15 02:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 22:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 22:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 22:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.14 22:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 22:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.