Yui Ming Wan

YEE KSKD_8YR VT199

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
774
Kârla kapanan işlemler:
620 (80.10%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (19.90%)
En iyi işlem:
184.82 USD
En kötü işlem:
-62.99 USD
Brüt kâr:
2 046.84 USD (154 150 pips)
Brüt zarar:
-747.23 USD (87 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (52.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
225.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
434 (56.07%)
Satış işlemleri:
340 (43.93%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
3.30 USD
Ortalama zarar:
-4.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-254.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-254.82 USD (5)
Aylık büyüme:
2.10%
Yıllık tahmin:
27.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
255.03 USD (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.36% (255.03 USD)
Varlığa göre:
9.27% (952.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-VIP 263
USDCNH-VIP 195
AUDCAD-VIP 92
AUDUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 48
NZDCAD-VIP 46
USDCHF-VIP 31
EURCHF-VIP 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-VIP 120
USDCNH-VIP 26
AUDCAD-VIP 181
AUDUSD-VIP 394
AUDCHF-VIP 151
NZDCAD-VIP 108
USDCHF-VIP 244
EURCHF-VIP 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-VIP -877
USDCNH-VIP 2.2K
AUDCAD-VIP 9.6K
AUDUSD-VIP 23K
AUDCHF-VIP 9.9K
NZDCAD-VIP 9.4K
USDCHF-VIP 11K
EURCHF-VIP 4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +184.82 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -254.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 15:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.12 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
