交易:
1 189
盈利交易:
949 (79.81%)
亏损交易:
240 (20.19%)
最好交易:
184.82 USD
最差交易:
-62.99 USD
毛利:
3 140.69 USD (241 790 pips)
毛利亏损:
-1 087.37 USD (129 977 pips)
最大连续赢利:
29 (28.56 USD)
最大连续盈利:
225.11 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
8.05
长期交易:
644 (54.16%)
短期交易:
545 (45.84%)
利润因子:
2.89
预期回报:
1.73 USD
平均利润:
3.31 USD
平均损失:
-4.53 USD
最大连续失误:
5 (-254.82 USD)
最大连续亏损:
-254.82 USD (5)
每月增长:
1.66%
年度预测:
19.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
255.03 USD (2.30%)
相对跌幅:
结余:
2.36% (255.03 USD)
净值:
9.86% (1 000.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|436
|USDCNH-VIP
|262
|AUDCAD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|117
|AUDCHF-VIP
|82
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|282
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|297
|AUDUSD-VIP
|543
|AUDCHF-VIP
|267
|NZDCAD-VIP
|175
|USDCHF-VIP
|340
|EURCHF-VIP
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|6.3K
|USDCNH-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +184.82 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +28.56 USD
最大连续亏损: -254.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
33
100%
1 189
79%
100%
2.88
1.73
USD
USD
10%
1:500