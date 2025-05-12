- 成長
トレード:
1 192
利益トレード:
951 (79.78%)
損失トレード:
241 (20.22%)
ベストトレード:
184.82 USD
最悪のトレード:
-62.99 USD
総利益:
3 146.76 USD (242 303 pips)
総損失:
-1 091.27 USD (130 549 pips)
最大連続の勝ち:
29 (28.56 USD)
最大連続利益:
225.11 USD (2)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
8.06
長いトレード:
645 (54.11%)
短いトレード:
547 (45.89%)
プロフィットファクター:
2.88
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-4.53 USD
最大連続の負け:
5 (-254.82 USD)
最大連続損失:
-254.82 USD (5)
月間成長:
1.37%
年間予想:
16.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
255.03 USD (2.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.36% (255.03 USD)
エクイティによる:
9.86% (1 000.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|439
|USDCNH-VIP
|262
|AUDCAD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|117
|AUDCHF-VIP
|82
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|284
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|297
|AUDUSD-VIP
|543
|AUDCHF-VIP
|267
|NZDCAD-VIP
|175
|USDCHF-VIP
|340
|EURCHF-VIP
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|6.3K
|USDCNH-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
