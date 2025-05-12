- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 192
Negociações com lucro:
951 (79.78%)
Negociações com perda:
241 (20.22%)
Melhor negociação:
184.82 USD
Pior negociação:
-62.99 USD
Lucro bruto:
3 146.76 USD (242 303 pips)
Perda bruta:
-1 091.27 USD (130 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (28.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
225.11 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
8.06
Negociações longas:
645 (54.11%)
Negociações curtas:
547 (45.89%)
Fator de lucro:
2.88
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-4.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-254.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.82 USD (5)
Crescimento mensal:
1.39%
Previsão anual:
19.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
255.03 USD (2.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.36% (255.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.86% (1 000.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|439
|USDCNH-VIP
|262
|AUDCAD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|117
|AUDCHF-VIP
|82
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|284
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|297
|AUDUSD-VIP
|543
|AUDCHF-VIP
|267
|NZDCAD-VIP
|175
|USDCHF-VIP
|340
|EURCHF-VIP
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|6.3K
|USDCNH-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +184.82 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +28.56 USD
Máxima perda consecutiva: -254.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
33
100%
1 192
79%
100%
2.88
1.72
USD
USD
10%
1:500