트레이드:
1 222
이익 거래:
979 (80.11%)
손실 거래:
243 (19.89%)
최고의 거래:
184.82 USD
최악의 거래:
-62.99 USD
총 수익:
3 187.74 USD (246 629 pips)
총 손실:
-1 095.61 USD (131 167 pips)
연속 최대 이익:
29 (28.56 USD)
연속 최대 이익:
225.11 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.05%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
8.20
롱(주식매수):
658 (53.85%)
숏(주식차입매도):
564 (46.15%)
수익 요인:
2.91
기대수익:
1.71 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-4.51 USD
연속 최대 손실:
5 (-254.82 USD)
연속 최대 손실:
-254.82 USD (5)
월별 성장률:
1.30%
연간 예측:
15.80%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
255.03 USD (2.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.36% (255.03 USD)
자본금별:
21.24% (2 156.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|446
|USDCNH-VIP
|262
|AUDCAD-VIP
|155
|AUDUSD-VIP
|119
|AUDCHF-VIP
|84
|NZDCAD-VIP
|74
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|22
|GBPAUD-VIP
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|288
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|301
|AUDUSD-VIP
|549
|AUDCHF-VIP
|275
|NZDCAD-VIP
|181
|USDCHF-VIP
|340
|EURCHF-VIP
|123
|GBPAUD-VIP
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|6.9K
|USDCNH-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|AUDCHF-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.7K
|GBPAUD-VIP
|730
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
