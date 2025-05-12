- Прирост
Всего трейдов:
1 188
Прибыльных трейдов:
948 (79.79%)
Убыточных трейдов:
240 (20.20%)
Лучший трейд:
184.82 USD
Худший трейд:
-62.99 USD
Общая прибыль:
3 139.94 USD (241 680 pips)
Общий убыток:
-1 087.37 USD (129 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (28.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
225.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.05
Длинных трейдов:
643 (54.12%)
Коротких трейдов:
545 (45.88%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-4.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.82 USD (5)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
255.03 USD (2.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.36% (255.03 USD)
По эквити:
9.27% (952.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|435
|USDCNH-VIP
|262
|AUDCAD-VIP
|152
|AUDUSD-VIP
|117
|AUDCHF-VIP
|82
|NZDCAD-VIP
|71
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|281
|USDCNH-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|297
|AUDUSD-VIP
|543
|AUDCHF-VIP
|267
|NZDCAD-VIP
|175
|USDCHF-VIP
|340
|EURCHF-VIP
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|6.2K
|USDCNH-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|AUDCHF-VIP
|16K
|NZDCAD-VIP
|14K
|USDCHF-VIP
|16K
|EURCHF-VIP
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +184.82 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +28.56 USD
Макс. убыток в серии: -254.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
