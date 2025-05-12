СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / YEE KSKD_8YR VT199
Yui Ming Wan

YEE KSKD_8YR VT199

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 188
Прибыльных трейдов:
948 (79.79%)
Убыточных трейдов:
240 (20.20%)
Лучший трейд:
184.82 USD
Худший трейд:
-62.99 USD
Общая прибыль:
3 139.94 USD (241 680 pips)
Общий убыток:
-1 087.37 USD (129 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (28.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
225.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.05
Длинных трейдов:
643 (54.12%)
Коротких трейдов:
545 (45.88%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
3.31 USD
Средний убыток:
-4.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.82 USD (5)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
255.03 USD (2.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.36% (255.03 USD)
По эквити:
9.27% (952.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 435
USDCNH-VIP 262
AUDCAD-VIP 152
AUDUSD-VIP 117
AUDCHF-VIP 82
NZDCAD-VIP 71
USDCHF-VIP 47
EURCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 281
USDCNH-VIP 28
AUDCAD-VIP 297
AUDUSD-VIP 543
AUDCHF-VIP 267
NZDCAD-VIP 175
USDCHF-VIP 340
EURCHF-VIP 123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 6.2K
USDCNH-VIP 5.2K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 32K
AUDCHF-VIP 16K
NZDCAD-VIP 14K
USDCHF-VIP 16K
EURCHF-VIP 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +184.82 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +28.56 USD
Макс. убыток в серии: -254.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 15:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.12 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YEE KSKD_8YR VT199
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
10K
USD
33
100%
1 188
79%
100%
2.88
1.73
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.