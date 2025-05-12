SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / YEE KSKD_8YR VT199
Yui Ming Wan

YEE KSKD_8YR VT199

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 194
Gewinntrades:
953 (79.81%)
Verlusttrades:
241 (20.18%)
Bester Trade:
184.82 USD
Schlechtester Trade:
-62.99 USD
Bruttoprofit:
3 149.90 USD (242 746 pips)
Bruttoverlust:
-1 091.27 USD (130 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (28.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
225.11 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.21%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
8.07
Long-Positionen:
646 (54.10%)
Short-Positionen:
548 (45.90%)
Profit-Faktor:
2.89
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-254.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.82 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.41%
Jahresprognose:
17.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
255.03 USD (2.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.36% (255.03 USD)
Kapital:
9.86% (1 000.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY-VIP 439
USDCNH-VIP 262
AUDCAD-VIP 153
AUDUSD-VIP 117
AUDCHF-VIP 82
NZDCAD-VIP 72
USDCHF-VIP 47
EURCHF-VIP 22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 284
USDCNH-VIP 28
AUDCAD-VIP 298
AUDUSD-VIP 543
AUDCHF-VIP 267
NZDCAD-VIP 176
USDCHF-VIP 340
EURCHF-VIP 123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 6.3K
USDCNH-VIP 5.2K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 32K
AUDCHF-VIP 16K
NZDCAD-VIP 14K
USDCHF-VIP 16K
EURCHF-VIP 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +184.82 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -254.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 15:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.12 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
YEE KSKD_8YR VT199
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
10K
USD
33
100%
1 194
79%
100%
2.88
1.72
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.