SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 700%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 054
Kârla kapanan işlemler:
2 923 (95.71%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (4.29%)
En iyi işlem:
16.42 EUR
En kötü işlem:
-54.01 EUR
Brüt kâr:
3 509.41 EUR (553 564 pips)
Brüt zarar:
-1 028.34 EUR (154 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
341 (330.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
378.38 EUR (316)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
99.49%
Maks. mevduat yükü:
32.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.15
Alış işlemleri:
1 275 (41.75%)
Satış işlemleri:
1 779 (58.25%)
Kâr faktörü:
3.41
Beklenen getiri:
0.81 EUR
Ortalama kâr:
1.20 EUR
Ortalama zarar:
-7.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-96.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-143.02 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.91%
Yıllık tahmin:
95.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
153.58 EUR (4.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.43% (143.17 EUR)
Varlığa göre:
65.70% (1 357.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 363
EURCAD 195
EURJPY 170
AUDJPY 145
AUDCAD 144
GBPAUD 139
GBPCAD 134
AUDUSD 110
NZDCAD 107
AUDNZD 102
USDSGD 102
CHFSGD 101
NZDCHF 90
CHFJPY 88
GBPSGD 87
CADCHF 86
NZDJPY 85
NZDUSD 81
USDCHF 73
SGDJPY 69
AUDCHF 68
EURUSD 65
EURAUD 61
AUDSGD 56
USDJPY 48
CADJPY 44
GBPUSD 42
EURNZD 36
GBPCHF 35
EURCHF 33
GBPJPY 31
EURSGD 29
EURGBP 21
USDCAD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 290
EURCAD 151
EURJPY 139
AUDJPY 141
AUDCAD 83
GBPAUD 165
GBPCAD 5
AUDUSD 105
NZDCAD 74
AUDNZD -131
USDSGD 60
CHFSGD 198
NZDCHF 102
CHFJPY -44
GBPSGD 51
CADCHF 97
NZDJPY 100
NZDUSD 93
USDCHF 89
SGDJPY 91
AUDCHF 113
EURUSD 117
EURAUD 97
AUDSGD 56
USDJPY 116
CADJPY 93
GBPUSD 57
EURNZD 23
GBPCHF 70
EURCHF 68
GBPJPY 67
EURSGD 41
EURGBP 36
USDCAD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 56K
EURCAD 23K
EURJPY 23K
AUDJPY 24K
AUDCAD 13K
GBPAUD 28K
GBPCAD 5.7K
AUDUSD 11K
NZDCAD 11K
AUDNZD -21K
USDSGD 9K
CHFSGD 26K
NZDCHF 9.1K
CHFJPY -6.4K
GBPSGD 9.1K
CADCHF 8.4K
NZDJPY 15K
NZDUSD 10K
USDCHF 7.4K
SGDJPY 15K
AUDCHF 10K
EURUSD 12K
EURAUD 16K
AUDSGD 8K
USDJPY 17K
CADJPY 14K
GBPUSD 6.5K
EURNZD 3.6K
GBPCHF 5.5K
EURCHF 6K
GBPJPY 9.8K
EURSGD 6.1K
EURGBP 3K
USDCAD 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.42 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 316
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +330.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -96.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269


İnceleme yok
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 08:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol