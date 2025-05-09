- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|GBPNZD
|510
|EURJPY
|250
|GBPAUD
|224
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|212
|GBPCAD
|205
|AUDJPY
|204
|AUDNZD
|198
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|148
|GBPSGD
|146
|NZDJPY
|143
|CHFSGD
|143
|CHFJPY
|139
|NZDCHF
|127
|AUDCHF
|122
|CADCHF
|112
|USDSGD
|112
|USDCHF
|107
|NZDUSD
|106
|SGDJPY
|96
|AUDSGD
|84
|EURUSD
|79
|EURAUD
|76
|GBPUSD
|74
|USDJPY
|73
|EURNZD
|60
|CADJPY
|54
|GBPCHF
|50
|GBPJPY
|48
|EURCHF
|38
|EURSGD
|37
|EURGBP
|33
|USDCAD
|23
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|407
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|240
|EURCAD
|165
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|158
|AUDNZD
|-553
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|131
|GBPSGD
|108
|NZDJPY
|150
|CHFSGD
|247
|CHFJPY
|-264
|NZDCHF
|146
|AUDCHF
|187
|CADCHF
|120
|USDSGD
|45
|USDCHF
|118
|NZDUSD
|111
|SGDJPY
|117
|AUDSGD
|76
|EURUSD
|138
|EURAUD
|135
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|59
|EURNZD
|59
|CADJPY
|103
|GBPCHF
|90
|GBPJPY
|96
|EURCHF
|71
|EURSGD
|41
|EURGBP
|49
|USDCAD
|16
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|81K
|EURJPY
|7.3K
|GBPAUD
|43K
|EURCAD
|25K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|14K
|AUDJPY
|28K
|AUDNZD
|-88K
|NZDCAD
|16K
|AUDUSD
|15K
|GBPSGD
|17K
|NZDJPY
|25K
|CHFSGD
|33K
|CHFJPY
|-40K
|NZDCHF
|12K
|AUDCHF
|16K
|CADCHF
|10K
|USDSGD
|10K
|USDCHF
|10K
|NZDUSD
|13K
|SGDJPY
|20K
|AUDSGD
|12K
|EURUSD
|14K
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|11K
|USDJPY
|11K
|EURNZD
|11K
|CADJPY
|16K
|GBPCHF
|7K
|GBPJPY
|15K
|EURCHF
|6.6K
|EURSGD
|7.1K
|EURGBP
|4K
|USDCAD
|4.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: High Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026