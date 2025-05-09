- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|510
|EURJPY
|250
|GBPAUD
|224
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|212
|GBPCAD
|205
|AUDJPY
|202
|AUDNZD
|198
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|148
|GBPSGD
|146
|NZDJPY
|143
|CHFSGD
|143
|CHFJPY
|139
|NZDCHF
|127
|AUDCHF
|122
|CADCHF
|112
|USDSGD
|112
|USDCHF
|107
|NZDUSD
|106
|SGDJPY
|96
|AUDSGD
|84
|EURUSD
|79
|EURAUD
|76
|GBPUSD
|74
|USDJPY
|73
|EURNZD
|60
|CADJPY
|54
|GBPCHF
|50
|GBPJPY
|48
|EURCHF
|38
|EURSGD
|37
|EURGBP
|32
|USDCAD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|407
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|240
|EURCAD
|165
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|218
|AUDNZD
|-553
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|131
|GBPSGD
|108
|NZDJPY
|150
|CHFSGD
|247
|CHFJPY
|-264
|NZDCHF
|146
|AUDCHF
|187
|CADCHF
|120
|USDSGD
|45
|USDCHF
|118
|NZDUSD
|111
|SGDJPY
|117
|AUDSGD
|76
|EURUSD
|138
|EURAUD
|135
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|59
|EURNZD
|59
|CADJPY
|103
|GBPCHF
|90
|GBPJPY
|96
|EURCHF
|71
|EURSGD
|41
|EURGBP
|46
|USDCAD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|81K
|EURJPY
|7.3K
|GBPAUD
|43K
|EURCAD
|25K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|14K
|AUDJPY
|37K
|AUDNZD
|-88K
|NZDCAD
|16K
|AUDUSD
|15K
|GBPSGD
|17K
|NZDJPY
|25K
|CHFSGD
|33K
|CHFJPY
|-40K
|NZDCHF
|12K
|AUDCHF
|16K
|CADCHF
|10K
|USDSGD
|10K
|USDCHF
|10K
|NZDUSD
|13K
|SGDJPY
|20K
|AUDSGD
|12K
|EURUSD
|14K
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|11K
|USDJPY
|11K
|EURNZD
|11K
|CADJPY
|16K
|GBPCHF
|7K
|GBPJPY
|15K
|EURCHF
|6.6K
|EURSGD
|7.1K
|EURGBP
|4K
|USDCAD
|4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: High Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026