СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 728%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 397
Прибыльных трейдов:
4 120 (93.70%)
Убыточных трейдов:
277 (6.30%)
Лучший трейд:
17.68 EUR
Худший трейд:
-76.55 EUR
Общая прибыль:
5 182.25 EUR (829 655 pips)
Общий убыток:
-2 594.94 EUR (404 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
341 (330.09 EUR)
Макс. прибыль в серии:
378.38 EUR (316)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
99.49%
Макс. загрузка депозита:
32.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.29
Длинных трейдов:
1 922 (43.71%)
Коротких трейдов:
2 475 (56.29%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
1.26 EUR
Средний убыток:
-9.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-156.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-194.91 EUR (5)
Прирост в месяц:
7.15%
Годовой прогноз:
89.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
603.08 EUR (19.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.01% (603.11 EUR)
По эквити:
65.70% (1 357.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 510
EURJPY 250
GBPAUD 224
EURCAD 218
AUDCAD 212
GBPCAD 205
AUDJPY 202
AUDNZD 198
NZDCAD 149
AUDUSD 148
GBPSGD 146
NZDJPY 143
CHFSGD 143
CHFJPY 139
NZDCHF 127
AUDCHF 122
CADCHF 112
USDSGD 112
USDCHF 107
NZDUSD 106
SGDJPY 96
AUDSGD 84
EURUSD 79
EURAUD 76
GBPUSD 74
USDJPY 73
EURNZD 60
CADJPY 54
GBPCHF 50
GBPJPY 48
EURCHF 38
EURSGD 37
EURGBP 32
USDCAD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 407
EURJPY 5
GBPAUD 240
EURCAD 165
AUDCAD 62
GBPCAD 64
AUDJPY 218
AUDNZD -553
NZDCAD 101
AUDUSD 131
GBPSGD 108
NZDJPY 150
CHFSGD 247
CHFJPY -264
NZDCHF 146
AUDCHF 187
CADCHF 120
USDSGD 45
USDCHF 118
NZDUSD 111
SGDJPY 117
AUDSGD 76
EURUSD 138
EURAUD 135
GBPUSD 95
USDJPY 59
EURNZD 59
CADJPY 103
GBPCHF 90
GBPJPY 96
EURCHF 71
EURSGD 41
EURGBP 46
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 81K
EURJPY 7.3K
GBPAUD 43K
EURCAD 25K
AUDCAD 13K
GBPCAD 14K
AUDJPY 37K
AUDNZD -88K
NZDCAD 16K
AUDUSD 15K
GBPSGD 17K
NZDJPY 25K
CHFSGD 33K
CHFJPY -40K
NZDCHF 12K
AUDCHF 16K
CADCHF 10K
USDSGD 10K
USDCHF 10K
NZDUSD 13K
SGDJPY 20K
AUDSGD 12K
EURUSD 14K
EURAUD 19K
GBPUSD 11K
USDJPY 11K
EURNZD 11K
CADJPY 16K
GBPCHF 7K
GBPJPY 15K
EURCHF 6.6K
EURSGD 7.1K
EURGBP 4K
USDCAD 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.68 EUR
Худший трейд: -77 EUR
Макс. серия выигрышей: 316
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +330.09 EUR
Макс. убыток в серии: -156.90 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


Нет отзывов
