Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 715%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 403
이익 거래:
4 123 (93.64%)
손실 거래:
280 (6.36%)
최고의 거래:
17.68 EUR
최악의 거래:
-76.55 EUR
총 수익:
5 198.53 EUR (832 265 pips)
총 손실:
-2 659.11 EUR (415 106 pips)
연속 최대 이익:
341 (330.09 EUR)
연속 최대 이익:
378.38 EUR (316)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
99.49%
최대 입금량:
32.14%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.21
롱(주식매수):
1 922 (43.65%)
숏(주식차입매도):
2 481 (56.35%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
0.58 EUR
평균 이익:
1.26 EUR
평균 손실:
-9.50 EUR
연속 최대 손실:
8 (-156.90 EUR)
연속 최대 손실:
-194.91 EUR (5)
월별 성장률:
-0.17%
연간 예측:
1.42%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
603.08 EUR (19.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.01% (603.11 EUR)
자본금별:
65.70% (1 357.72 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 510
EURJPY 250
GBPAUD 224
EURCAD 218
AUDCAD 212
GBPCAD 205
AUDJPY 204
AUDNZD 198
NZDCAD 149
AUDUSD 148
GBPSGD 146
NZDJPY 143
CHFSGD 143
CHFJPY 142
NZDCHF 127
AUDCHF 122
CADCHF 112
USDSGD 112
USDCHF 107
NZDUSD 106
SGDJPY 96
AUDSGD 84
EURUSD 79
EURAUD 76
GBPUSD 74
USDJPY 73
EURNZD 60
CADJPY 54
GBPCHF 50
GBPJPY 48
EURCHF 38
EURSGD 37
EURGBP 33
USDCAD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 407
EURJPY 5
GBPAUD 240
EURCAD 165
AUDCAD 62
GBPCAD 64
AUDJPY 158
AUDNZD -553
NZDCAD 101
AUDUSD 131
GBPSGD 108
NZDJPY 150
CHFSGD 247
CHFJPY -262
NZDCHF 146
AUDCHF 187
CADCHF 120
USDSGD 45
USDCHF 118
NZDUSD 111
SGDJPY 117
AUDSGD 76
EURUSD 138
EURAUD 135
GBPUSD 95
USDJPY 59
EURNZD 59
CADJPY 103
GBPCHF 90
GBPJPY 96
EURCHF 71
EURSGD 41
EURGBP 49
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 81K
EURJPY 7.3K
GBPAUD 43K
EURCAD 25K
AUDCAD 13K
GBPCAD 14K
AUDJPY 28K
AUDNZD -88K
NZDCAD 16K
AUDUSD 15K
GBPSGD 17K
NZDJPY 25K
CHFSGD 33K
CHFJPY -40K
NZDCHF 12K
AUDCHF 16K
CADCHF 10K
USDSGD 10K
USDCHF 10K
NZDUSD 13K
SGDJPY 20K
AUDSGD 12K
EURUSD 14K
EURAUD 19K
GBPUSD 11K
USDJPY 11K
EURNZD 11K
CADJPY 16K
GBPCHF 7K
GBPJPY 15K
EURCHF 6.6K
EURSGD 7.1K
EURGBP 4K
USDCAD 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.68 EUR
최악의 거래: -77 EUR
연속 최대 이익: 316
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +330.09 EUR
연속 최대 손실: -156.90 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


리뷰 없음
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
