- 자본
- 축소
트레이드:
4 403
이익 거래:
4 123 (93.64%)
손실 거래:
280 (6.36%)
최고의 거래:
17.68 EUR
최악의 거래:
-76.55 EUR
총 수익:
5 198.53 EUR (832 265 pips)
총 손실:
-2 659.11 EUR (415 106 pips)
연속 최대 이익:
341 (330.09 EUR)
연속 최대 이익:
378.38 EUR (316)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
99.49%
최대 입금량:
32.14%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.21
롱(주식매수):
1 922 (43.65%)
숏(주식차입매도):
2 481 (56.35%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
0.58 EUR
평균 이익:
1.26 EUR
평균 손실:
-9.50 EUR
연속 최대 손실:
8 (-156.90 EUR)
연속 최대 손실:
-194.91 EUR (5)
월별 성장률:
-0.17%
연간 예측:
1.42%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
603.08 EUR (19.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.01% (603.11 EUR)
자본금별:
65.70% (1 357.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|510
|EURJPY
|250
|GBPAUD
|224
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|212
|GBPCAD
|205
|AUDJPY
|204
|AUDNZD
|198
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|148
|GBPSGD
|146
|NZDJPY
|143
|CHFSGD
|143
|CHFJPY
|142
|NZDCHF
|127
|AUDCHF
|122
|CADCHF
|112
|USDSGD
|112
|USDCHF
|107
|NZDUSD
|106
|SGDJPY
|96
|AUDSGD
|84
|EURUSD
|79
|EURAUD
|76
|GBPUSD
|74
|USDJPY
|73
|EURNZD
|60
|CADJPY
|54
|GBPCHF
|50
|GBPJPY
|48
|EURCHF
|38
|EURSGD
|37
|EURGBP
|33
|USDCAD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|407
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|240
|EURCAD
|165
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|158
|AUDNZD
|-553
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|131
|GBPSGD
|108
|NZDJPY
|150
|CHFSGD
|247
|CHFJPY
|-262
|NZDCHF
|146
|AUDCHF
|187
|CADCHF
|120
|USDSGD
|45
|USDCHF
|118
|NZDUSD
|111
|SGDJPY
|117
|AUDSGD
|76
|EURUSD
|138
|EURAUD
|135
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|59
|EURNZD
|59
|CADJPY
|103
|GBPCHF
|90
|GBPJPY
|96
|EURCHF
|71
|EURSGD
|41
|EURGBP
|49
|USDCAD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|81K
|EURJPY
|7.3K
|GBPAUD
|43K
|EURCAD
|25K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|14K
|AUDJPY
|28K
|AUDNZD
|-88K
|NZDCAD
|16K
|AUDUSD
|15K
|GBPSGD
|17K
|NZDJPY
|25K
|CHFSGD
|33K
|CHFJPY
|-40K
|NZDCHF
|12K
|AUDCHF
|16K
|CADCHF
|10K
|USDSGD
|10K
|USDCHF
|10K
|NZDUSD
|13K
|SGDJPY
|20K
|AUDSGD
|12K
|EURUSD
|14K
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|11K
|USDJPY
|11K
|EURNZD
|11K
|CADJPY
|16K
|GBPCHF
|7K
|GBPJPY
|15K
|EURCHF
|6.6K
|EURSGD
|7.1K
|EURGBP
|4K
|USDCAD
|4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.68 EUR
최악의 거래: -77 EUR
연속 최대 이익: 316
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +330.09 EUR
연속 최대 손실: -156.90 EUR
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: High Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
리뷰 없음