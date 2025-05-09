SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 700%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 052
Bénéfice trades:
2 921 (95.70%)
Perte trades:
131 (4.29%)
Meilleure transaction:
16.42 EUR
Pire transaction:
-54.01 EUR
Bénéfice brut:
3 508.16 EUR (553 366 pips)
Perte brute:
-1 028.31 EUR (154 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
341 (330.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
378.38 EUR (316)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
99.49%
Charge de dépôt maximale:
32.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.15
Longs trades:
1 274 (41.74%)
Courts trades:
1 778 (58.26%)
Facteur de profit:
3.41
Rendement attendu:
0.81 EUR
Bénéfice moyen:
1.20 EUR
Perte moyenne:
-7.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-96.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-143.02 EUR (5)
Croissance mensuelle:
9.29%
Prévision annuelle:
113.23%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
153.58 EUR (4.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.43% (143.17 EUR)
Par fonds propres:
65.70% (1 357.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 363
EURCAD 195
EURJPY 169
AUDJPY 145
AUDCAD 144
GBPAUD 139
GBPCAD 134
AUDUSD 109
NZDCAD 107
AUDNZD 102
USDSGD 102
CHFSGD 101
NZDCHF 90
CHFJPY 88
GBPSGD 87
CADCHF 86
NZDJPY 85
NZDUSD 81
USDCHF 73
SGDJPY 69
AUDCHF 68
EURUSD 65
EURAUD 61
AUDSGD 56
USDJPY 48
CADJPY 44
GBPUSD 42
EURNZD 36
GBPCHF 35
EURCHF 33
GBPJPY 31
EURSGD 29
EURGBP 21
USDCAD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 290
EURCAD 151
EURJPY 138
AUDJPY 141
AUDCAD 83
GBPAUD 165
GBPCAD 5
AUDUSD 104
NZDCAD 74
AUDNZD -131
USDSGD 60
CHFSGD 198
NZDCHF 102
CHFJPY -44
GBPSGD 51
CADCHF 97
NZDJPY 100
NZDUSD 93
USDCHF 89
SGDJPY 91
AUDCHF 113
EURUSD 117
EURAUD 97
AUDSGD 56
USDJPY 116
CADJPY 93
GBPUSD 57
EURNZD 23
GBPCHF 70
EURCHF 68
GBPJPY 67
EURSGD 41
EURGBP 36
USDCAD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 56K
EURCAD 23K
EURJPY 23K
AUDJPY 24K
AUDCAD 13K
GBPAUD 28K
GBPCAD 5.7K
AUDUSD 11K
NZDCAD 11K
AUDNZD -21K
USDSGD 9K
CHFSGD 26K
NZDCHF 9.1K
CHFJPY -6.4K
GBPSGD 9.1K
CADCHF 8.4K
NZDJPY 15K
NZDUSD 10K
USDCHF 7.4K
SGDJPY 15K
AUDCHF 10K
EURUSD 12K
EURAUD 16K
AUDSGD 8K
USDJPY 17K
CADJPY 14K
GBPUSD 6.5K
EURNZD 3.6K
GBPCHF 5.5K
EURCHF 6K
GBPJPY 9.8K
EURSGD 6.1K
EURGBP 3K
USDCAD 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.42 EUR
Pire transaction: -54 EUR
Gains consécutifs maximales: 316
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +330.09 EUR
Perte consécutive maximale: -96.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269


Aucun avis
