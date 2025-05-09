- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|317
|EURCAD
|175
|EURJPY
|159
|GBPCAD
|117
|GBPAUD
|104
|AUDJPY
|97
|NZDCAD
|97
|AUDCAD
|96
|AUDUSD
|85
|AUDNZD
|83
|NZDCHF
|83
|GBPSGD
|82
|USDCHF
|73
|NZDUSD
|70
|CHFSGD
|68
|NZDJPY
|62
|USDSGD
|59
|CHFJPY
|57
|SGDJPY
|56
|AUDSGD
|53
|AUDCHF
|50
|EURAUD
|42
|CADJPY
|40
|EURUSD
|38
|USDJPY
|35
|CADCHF
|28
|GBPUSD
|28
|GBPJPY
|26
|EURSGD
|25
|EURNZD
|25
|EURGBP
|16
|EURCHF
|16
|USDCAD
|12
|GBPCHF
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|224
|EURCAD
|119
|EURJPY
|117
|GBPCAD
|54
|GBPAUD
|108
|AUDJPY
|76
|NZDCAD
|58
|AUDCAD
|49
|AUDUSD
|72
|AUDNZD
|40
|NZDCHF
|93
|GBPSGD
|44
|USDCHF
|86
|NZDUSD
|84
|CHFSGD
|133
|NZDJPY
|62
|USDSGD
|37
|CHFJPY
|-118
|SGDJPY
|71
|AUDSGD
|50
|AUDCHF
|78
|EURAUD
|68
|CADJPY
|82
|EURUSD
|66
|USDJPY
|83
|CADCHF
|49
|GBPUSD
|43
|GBPJPY
|65
|EURSGD
|32
|EURNZD
|-1
|EURGBP
|24
|EURCHF
|40
|USDCAD
|13
|GBPCHF
|35
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|44K
|EURCAD
|18K
|EURJPY
|20K
|GBPCAD
|12K
|GBPAUD
|18K
|AUDJPY
|13K
|NZDCAD
|9.2K
|AUDCAD
|8.1K
|AUDUSD
|8K
|AUDNZD
|7.9K
|NZDCHF
|8.3K
|GBPSGD
|8.1K
|USDCHF
|7.1K
|NZDUSD
|9.2K
|CHFSGD
|18K
|NZDJPY
|9.8K
|USDSGD
|5.4K
|CHFJPY
|-18K
|SGDJPY
|12K
|AUDSGD
|7K
|AUDCHF
|6.7K
|EURAUD
|11K
|CADJPY
|13K
|EURUSD
|6.6K
|USDJPY
|12K
|CADCHF
|4.3K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPJPY
|9.4K
|EURSGD
|4.9K
|EURNZD
|-80
|EURGBP
|2K
|EURCHF
|3.5K
|USDCAD
|2K
|GBPCHF
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Medium Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
Small Account related Blog Posts and Sets:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788
https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269