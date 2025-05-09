SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Burning Grid Medium Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 460%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 384
Kârla kapanan işlemler:
2 306 (96.72%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (3.27%)
En iyi işlem:
16.17 EUR
En kötü işlem:
-54.01 EUR
Brüt kâr:
2 519.29 EUR (400 402 pips)
Brüt zarar:
-647.05 EUR (92 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
373 (369.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
369.28 EUR (373)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
99.53%
Maks. mevduat yükü:
22.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
13.09
Alış işlemleri:
969 (40.65%)
Satış işlemleri:
1 415 (59.35%)
Kâr faktörü:
3.89
Beklenen getiri:
0.79 EUR
Ortalama kâr:
1.09 EUR
Ortalama zarar:
-8.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-143.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-143.03 EUR (5)
Aylık büyüme:
12.23%
Yıllık tahmin:
148.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 EUR
Maksimum:
143.03 EUR (8.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.68% (143.18 EUR)
Varlığa göre:
51.64% (631.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 317
EURCAD 175
EURJPY 159
GBPCAD 117
GBPAUD 104
AUDJPY 97
NZDCAD 97
AUDCAD 96
AUDUSD 85
AUDNZD 83
NZDCHF 83
GBPSGD 82
USDCHF 73
NZDUSD 70
CHFSGD 68
NZDJPY 62
USDSGD 59
CHFJPY 57
SGDJPY 56
AUDSGD 53
AUDCHF 50
EURAUD 42
CADJPY 40
EURUSD 38
USDJPY 35
CADCHF 28
GBPUSD 28
GBPJPY 26
EURSGD 25
EURNZD 25
EURGBP 16
EURCHF 16
USDCAD 12
GBPCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 224
EURCAD 119
EURJPY 117
GBPCAD 54
GBPAUD 108
AUDJPY 76
NZDCAD 58
AUDCAD 49
AUDUSD 72
AUDNZD 40
NZDCHF 93
GBPSGD 44
USDCHF 86
NZDUSD 84
CHFSGD 133
NZDJPY 62
USDSGD 37
CHFJPY -118
SGDJPY 71
AUDSGD 50
AUDCHF 78
EURAUD 68
CADJPY 82
EURUSD 66
USDJPY 83
CADCHF 49
GBPUSD 43
GBPJPY 65
EURSGD 32
EURNZD -1
EURGBP 24
EURCHF 40
USDCAD 13
GBPCHF 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 44K
EURCAD 18K
EURJPY 20K
GBPCAD 12K
GBPAUD 18K
AUDJPY 13K
NZDCAD 9.2K
AUDCAD 8.1K
AUDUSD 8K
AUDNZD 7.9K
NZDCHF 8.3K
GBPSGD 8.1K
USDCHF 7.1K
NZDUSD 9.2K
CHFSGD 18K
NZDJPY 9.8K
USDSGD 5.4K
CHFJPY -18K
SGDJPY 12K
AUDSGD 7K
AUDCHF 6.7K
EURAUD 11K
CADJPY 13K
EURUSD 6.6K
USDJPY 12K
CADCHF 4.3K
GBPUSD 4.9K
GBPJPY 9.4K
EURSGD 4.9K
EURNZD -80
EURGBP 2K
EURCHF 3.5K
USDCAD 2K
GBPCHF 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.17 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 373
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +369.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -143.03 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269


İnceleme yok
2025.09.19 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol