SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Burning Grid Medium Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 199 USD por mês
crescimento desde 2025 453%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 426
Negociações com lucro:
3 241 (94.60%)
Negociações com perda:
185 (5.40%)
Melhor negociação:
17.70 EUR
Pior negociação:
-73.16 EUR
Lucro bruto:
3 658.49 EUR (592 913 pips)
Perda bruta:
-1 815.66 EUR (286 079 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
373 (369.28 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
369.28 EUR (373)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
99.53%
Depósito máximo carregado:
22.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.94
Negociações longas:
1 464 (42.73%)
Negociações curtas:
1 962 (57.27%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
0.54 EUR
Lucro médio:
1.13 EUR
Perda média:
-9.81 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-264.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-264.45 EUR (16)
Crescimento mensal:
3.78%
Previsão anual:
48.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.18 EUR
Máximo:
310.43 EUR (13.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.06% (310.58 EUR)
Pelo Capital Líquido:
51.64% (631.37 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 445
EURJPY 220
EURCAD 194
GBPCAD 186
GBPAUD 163
AUDNZD 160
AUDCAD 141
GBPSGD 138
NZDCAD 137
AUDJPY 135
AUDUSD 116
NZDCHF 114
USDCHF 106
NZDJPY 104
CHFSGD 98
CHFJPY 93
AUDCHF 91
NZDUSD 87
AUDSGD 78
SGDJPY 76
USDSGD 68
USDJPY 56
EURAUD 53
CADJPY 50
EURNZD 47
EURUSD 46
GBPJPY 43
GBPUSD 42
CADCHF 33
EURSGD 33
EURGBP 25
USDCAD 21
EURCHF 16
GBPCHF 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 313
EURJPY 158
EURCAD 129
GBPCAD 109
GBPAUD 158
AUDNZD -385
AUDCAD 68
GBPSGD 90
NZDCAD 83
AUDJPY 66
AUDUSD 92
NZDCHF 123
USDCHF 113
NZDJPY 91
CHFSGD 163
CHFJPY -364
AUDCHF 131
NZDUSD 99
AUDSGD 69
SGDJPY 87
USDSGD 32
USDJPY 18
EURAUD 95
CADJPY 92
EURNZD 34
EURUSD 78
GBPJPY 94
GBPUSD 61
CADCHF 54
EURSGD 32
EURGBP 34
USDCAD 9
EURCHF 40
GBPCHF 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 63K
EURJPY 27K
EURCAD 20K
GBPCAD 20K
GBPAUD 28K
AUDNZD -62K
AUDCAD 12K
GBPSGD 14K
NZDCAD 13K
AUDJPY 13K
AUDUSD 11K
NZDCHF 11K
USDCHF 9.8K
NZDJPY 15K
CHFSGD 23K
CHFJPY -55K
AUDCHF 11K
NZDUSD 11K
AUDSGD 10K
SGDJPY 15K
USDSGD 6.3K
USDJPY 4.6K
EURAUD 14K
CADJPY 15K
EURNZD 6.6K
EURUSD 7.8K
GBPJPY 14K
GBPUSD 6.9K
CADCHF 4.9K
EURSGD 5.8K
EURGBP 2.7K
USDCAD 3.2K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.70 EUR
Pior negociação: -73 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 373
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +369.28 EUR
Máxima perda consecutiva: -264.45 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


Sem comentários
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 12:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Burning Grid Medium Risk
199 USD por mês
453%
0
0
USD
2.3K
EUR
33
99%
3 426
94%
100%
2.01
0.54
EUR
52%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.