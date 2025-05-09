시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Burning Grid Medium Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 199 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 453%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 426
이익 거래:
3 241 (94.60%)
손실 거래:
185 (5.40%)
최고의 거래:
17.70 EUR
최악의 거래:
-73.16 EUR
총 수익:
3 658.49 EUR (592 913 pips)
총 손실:
-1 815.66 EUR (286 079 pips)
연속 최대 이익:
373 (369.28 EUR)
연속 최대 이익:
369.28 EUR (373)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
99.53%
최대 입금량:
22.00%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.94
롱(주식매수):
1 464 (42.73%)
숏(주식차입매도):
1 962 (57.27%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
0.54 EUR
평균 이익:
1.13 EUR
평균 손실:
-9.81 EUR
연속 최대 손실:
16 (-264.45 EUR)
연속 최대 손실:
-264.45 EUR (16)
월별 성장률:
0.16%
연간 예측:
0.23%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 EUR
최대한의:
310.43 EUR (13.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.06% (310.58 EUR)
자본금별:
51.64% (631.37 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 445
EURJPY 220
EURCAD 194
GBPCAD 186
GBPAUD 163
AUDNZD 160
AUDCAD 141
GBPSGD 138
NZDCAD 137
AUDJPY 135
AUDUSD 116
NZDCHF 114
USDCHF 106
NZDJPY 104
CHFSGD 98
CHFJPY 93
AUDCHF 91
NZDUSD 87
AUDSGD 78
SGDJPY 76
USDSGD 68
USDJPY 56
EURAUD 53
CADJPY 50
EURNZD 47
EURUSD 46
GBPJPY 43
GBPUSD 42
CADCHF 33
EURSGD 33
EURGBP 25
USDCAD 21
EURCHF 16
GBPCHF 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 313
EURJPY 158
EURCAD 129
GBPCAD 109
GBPAUD 158
AUDNZD -385
AUDCAD 68
GBPSGD 90
NZDCAD 83
AUDJPY 66
AUDUSD 92
NZDCHF 123
USDCHF 113
NZDJPY 91
CHFSGD 163
CHFJPY -364
AUDCHF 131
NZDUSD 99
AUDSGD 69
SGDJPY 87
USDSGD 32
USDJPY 18
EURAUD 95
CADJPY 92
EURNZD 34
EURUSD 78
GBPJPY 94
GBPUSD 61
CADCHF 54
EURSGD 32
EURGBP 34
USDCAD 9
EURCHF 40
GBPCHF 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 63K
EURJPY 27K
EURCAD 20K
GBPCAD 20K
GBPAUD 28K
AUDNZD -62K
AUDCAD 12K
GBPSGD 14K
NZDCAD 13K
AUDJPY 13K
AUDUSD 11K
NZDCHF 11K
USDCHF 9.8K
NZDJPY 15K
CHFSGD 23K
CHFJPY -55K
AUDCHF 11K
NZDUSD 11K
AUDSGD 10K
SGDJPY 15K
USDSGD 6.3K
USDJPY 4.6K
EURAUD 14K
CADJPY 15K
EURNZD 6.6K
EURUSD 7.8K
GBPJPY 14K
GBPUSD 6.9K
CADCHF 4.9K
EURSGD 5.8K
EURGBP 2.7K
USDCAD 3.2K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.70 EUR
최악의 거래: -73 EUR
연속 최대 이익: 373
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +369.28 EUR
연속 최대 손실: -264.45 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


리뷰 없음
2026.01.02 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.01 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 12:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
