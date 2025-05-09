シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Burning Grid Medium Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  199  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 453%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 426
利益トレード:
3 241 (94.60%)
損失トレード:
185 (5.40%)
ベストトレード:
17.70 EUR
最悪のトレード:
-73.16 EUR
総利益:
3 658.49 EUR (592 913 pips)
総損失:
-1 815.66 EUR (286 079 pips)
最大連続の勝ち:
373 (369.28 EUR)
最大連続利益:
369.28 EUR (373)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
99.53%
最大入金額:
22.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
1 464 (42.73%)
短いトレード:
1 962 (57.27%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
0.54 EUR
平均利益:
1.13 EUR
平均損失:
-9.81 EUR
最大連続の負け:
16 (-264.45 EUR)
最大連続損失:
-264.45 EUR (16)
月間成長:
3.49%
年間予想:
44.34%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 EUR
最大の:
310.43 EUR (13.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.06% (310.58 EUR)
エクイティによる:
51.64% (631.37 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 445
EURJPY 220
EURCAD 194
GBPCAD 186
GBPAUD 163
AUDNZD 160
AUDCAD 141
GBPSGD 138
NZDCAD 137
AUDJPY 135
AUDUSD 116
NZDCHF 114
USDCHF 106
NZDJPY 104
CHFSGD 98
CHFJPY 93
AUDCHF 91
NZDUSD 87
AUDSGD 78
SGDJPY 76
USDSGD 68
USDJPY 56
EURAUD 53
CADJPY 50
EURNZD 47
EURUSD 46
GBPJPY 43
GBPUSD 42
CADCHF 33
EURSGD 33
EURGBP 25
USDCAD 21
EURCHF 16
GBPCHF 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 313
EURJPY 158
EURCAD 129
GBPCAD 109
GBPAUD 158
AUDNZD -385
AUDCAD 68
GBPSGD 90
NZDCAD 83
AUDJPY 66
AUDUSD 92
NZDCHF 123
USDCHF 113
NZDJPY 91
CHFSGD 163
CHFJPY -364
AUDCHF 131
NZDUSD 99
AUDSGD 69
SGDJPY 87
USDSGD 32
USDJPY 18
EURAUD 95
CADJPY 92
EURNZD 34
EURUSD 78
GBPJPY 94
GBPUSD 61
CADCHF 54
EURSGD 32
EURGBP 34
USDCAD 9
EURCHF 40
GBPCHF 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 63K
EURJPY 27K
EURCAD 20K
GBPCAD 20K
GBPAUD 28K
AUDNZD -62K
AUDCAD 12K
GBPSGD 14K
NZDCAD 13K
AUDJPY 13K
AUDUSD 11K
NZDCHF 11K
USDCHF 9.8K
NZDJPY 15K
CHFSGD 23K
CHFJPY -55K
AUDCHF 11K
NZDUSD 11K
AUDSGD 10K
SGDJPY 15K
USDSGD 6.3K
USDJPY 4.6K
EURAUD 14K
CADJPY 15K
EURNZD 6.6K
EURUSD 7.8K
GBPJPY 14K
GBPUSD 6.9K
CADCHF 4.9K
EURSGD 5.8K
EURGBP 2.7K
USDCAD 3.2K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.70 EUR
最悪のトレード: -73 EUR
最大連続の勝ち: 373
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +369.28 EUR
最大連続損失: -264.45 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


レビューなし
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 12:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
