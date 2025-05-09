- 成長
トレード:
3 426
利益トレード:
3 241 (94.60%)
損失トレード:
185 (5.40%)
ベストトレード:
17.70 EUR
最悪のトレード:
-73.16 EUR
総利益:
3 658.49 EUR (592 913 pips)
総損失:
-1 815.66 EUR (286 079 pips)
最大連続の勝ち:
373 (369.28 EUR)
最大連続利益:
369.28 EUR (373)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
99.53%
最大入金額:
22.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.94
長いトレード:
1 464 (42.73%)
短いトレード:
1 962 (57.27%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
0.54 EUR
平均利益:
1.13 EUR
平均損失:
-9.81 EUR
最大連続の負け:
16 (-264.45 EUR)
最大連続損失:
-264.45 EUR (16)
月間成長:
3.49%
年間予想:
44.34%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 EUR
最大の:
310.43 EUR (13.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.06% (310.58 EUR)
エクイティによる:
51.64% (631.37 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|445
|EURJPY
|220
|EURCAD
|194
|GBPCAD
|186
|GBPAUD
|163
|AUDNZD
|160
|AUDCAD
|141
|GBPSGD
|138
|NZDCAD
|137
|AUDJPY
|135
|AUDUSD
|116
|NZDCHF
|114
|USDCHF
|106
|NZDJPY
|104
|CHFSGD
|98
|CHFJPY
|93
|AUDCHF
|91
|NZDUSD
|87
|AUDSGD
|78
|SGDJPY
|76
|USDSGD
|68
|USDJPY
|56
|EURAUD
|53
|CADJPY
|50
|EURNZD
|47
|EURUSD
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|42
|CADCHF
|33
|EURSGD
|33
|EURGBP
|25
|USDCAD
|21
|EURCHF
|16
|GBPCHF
|11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|313
|EURJPY
|158
|EURCAD
|129
|GBPCAD
|109
|GBPAUD
|158
|AUDNZD
|-385
|AUDCAD
|68
|GBPSGD
|90
|NZDCAD
|83
|AUDJPY
|66
|AUDUSD
|92
|NZDCHF
|123
|USDCHF
|113
|NZDJPY
|91
|CHFSGD
|163
|CHFJPY
|-364
|AUDCHF
|131
|NZDUSD
|99
|AUDSGD
|69
|SGDJPY
|87
|USDSGD
|32
|USDJPY
|18
|EURAUD
|95
|CADJPY
|92
|EURNZD
|34
|EURUSD
|78
|GBPJPY
|94
|GBPUSD
|61
|CADCHF
|54
|EURSGD
|32
|EURGBP
|34
|USDCAD
|9
|EURCHF
|40
|GBPCHF
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|63K
|EURJPY
|27K
|EURCAD
|20K
|GBPCAD
|20K
|GBPAUD
|28K
|AUDNZD
|-62K
|AUDCAD
|12K
|GBPSGD
|14K
|NZDCAD
|13K
|AUDJPY
|13K
|AUDUSD
|11K
|NZDCHF
|11K
|USDCHF
|9.8K
|NZDJPY
|15K
|CHFSGD
|23K
|CHFJPY
|-55K
|AUDCHF
|11K
|NZDUSD
|11K
|AUDSGD
|10K
|SGDJPY
|15K
|USDSGD
|6.3K
|USDJPY
|4.6K
|EURAUD
|14K
|CADJPY
|15K
|EURNZD
|6.6K
|EURUSD
|7.8K
|GBPJPY
|14K
|GBPUSD
|6.9K
|CADCHF
|4.9K
|EURSGD
|5.8K
|EURGBP
|2.7K
|USDCAD
|3.2K
|EURCHF
|3.5K
|GBPCHF
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.70 EUR
最悪のトレード: -73 EUR
最大連続の勝ち: 373
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +369.28 EUR
最大連続損失: -264.45 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Medium Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
199 USD/月
453%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
33
99%
3 426
94%
100%
2.01
0.54
EUR
EUR
52%
1:500