|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|317
|EURCAD
|175
|EURJPY
|158
|GBPCAD
|117
|GBPAUD
|104
|AUDJPY
|97
|NZDCAD
|97
|AUDCAD
|96
|AUDUSD
|84
|AUDNZD
|83
|NZDCHF
|83
|GBPSGD
|82
|USDCHF
|73
|NZDUSD
|70
|CHFSGD
|68
|NZDJPY
|62
|USDSGD
|59
|CHFJPY
|57
|SGDJPY
|56
|AUDSGD
|53
|AUDCHF
|50
|EURAUD
|42
|CADJPY
|40
|EURUSD
|38
|USDJPY
|35
|CADCHF
|28
|GBPUSD
|28
|GBPJPY
|26
|EURSGD
|25
|EURNZD
|25
|EURGBP
|16
|EURCHF
|16
|USDCAD
|12
|GBPCHF
|10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|224
|EURCAD
|119
|EURJPY
|116
|GBPCAD
|54
|GBPAUD
|108
|AUDJPY
|76
|NZDCAD
|58
|AUDCAD
|49
|AUDUSD
|71
|AUDNZD
|40
|NZDCHF
|93
|GBPSGD
|44
|USDCHF
|86
|NZDUSD
|84
|CHFSGD
|133
|NZDJPY
|62
|USDSGD
|37
|CHFJPY
|-118
|SGDJPY
|71
|AUDSGD
|50
|AUDCHF
|78
|EURAUD
|68
|CADJPY
|82
|EURUSD
|66
|USDJPY
|83
|CADCHF
|49
|GBPUSD
|43
|GBPJPY
|65
|EURSGD
|32
|EURNZD
|-1
|EURGBP
|24
|EURCHF
|40
|USDCAD
|13
|GBPCHF
|35
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|44K
|EURCAD
|18K
|EURJPY
|20K
|GBPCAD
|12K
|GBPAUD
|18K
|AUDJPY
|13K
|NZDCAD
|9.2K
|AUDCAD
|8.1K
|AUDUSD
|8K
|AUDNZD
|7.9K
|NZDCHF
|8.3K
|GBPSGD
|8.1K
|USDCHF
|7.1K
|NZDUSD
|9.2K
|CHFSGD
|18K
|NZDJPY
|9.8K
|USDSGD
|5.4K
|CHFJPY
|-18K
|SGDJPY
|12K
|AUDSGD
|7K
|AUDCHF
|6.7K
|EURAUD
|11K
|CADJPY
|13K
|EURUSD
|6.6K
|USDJPY
|12K
|CADCHF
|4.3K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPJPY
|9.4K
|EURSGD
|4.9K
|EURNZD
|-80
|EURGBP
|2K
|EURCHF
|3.5K
|USDCAD
|2K
|GBPCHF
|3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Medium Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
Small Account related Blog Posts and Sets:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788
https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269