Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 460%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 382
Bénéfice trades:
2 304 (96.72%)
Perte trades:
78 (3.27%)
Meilleure transaction:
16.17 EUR
Pire transaction:
-54.01 EUR
Bénéfice brut:
2 518.04 EUR (400 204 pips)
Perte brute:
-647.02 EUR (92 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
373 (369.28 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
369.28 EUR (373)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
99.53%
Charge de dépôt maximale:
22.00%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
13.08
Longs trades:
968 (40.64%)
Courts trades:
1 414 (59.36%)
Facteur de profit:
3.89
Rendement attendu:
0.79 EUR
Bénéfice moyen:
1.09 EUR
Perte moyenne:
-8.30 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-143.03 EUR)
Perte consécutive maximale:
-143.03 EUR (5)
Croissance mensuelle:
12.75%
Prévision annuelle:
155.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 EUR
Maximal:
143.03 EUR (8.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.68% (143.18 EUR)
Par fonds propres:
51.64% (631.37 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 317
EURCAD 175
EURJPY 158
GBPCAD 117
GBPAUD 104
AUDJPY 97
NZDCAD 97
AUDCAD 96
AUDUSD 84
AUDNZD 83
NZDCHF 83
GBPSGD 82
USDCHF 73
NZDUSD 70
CHFSGD 68
NZDJPY 62
USDSGD 59
CHFJPY 57
SGDJPY 56
AUDSGD 53
AUDCHF 50
EURAUD 42
CADJPY 40
EURUSD 38
USDJPY 35
CADCHF 28
GBPUSD 28
GBPJPY 26
EURSGD 25
EURNZD 25
EURGBP 16
EURCHF 16
USDCAD 12
GBPCHF 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 224
EURCAD 119
EURJPY 116
GBPCAD 54
GBPAUD 108
AUDJPY 76
NZDCAD 58
AUDCAD 49
AUDUSD 71
AUDNZD 40
NZDCHF 93
GBPSGD 44
USDCHF 86
NZDUSD 84
CHFSGD 133
NZDJPY 62
USDSGD 37
CHFJPY -118
SGDJPY 71
AUDSGD 50
AUDCHF 78
EURAUD 68
CADJPY 82
EURUSD 66
USDJPY 83
CADCHF 49
GBPUSD 43
GBPJPY 65
EURSGD 32
EURNZD -1
EURGBP 24
EURCHF 40
USDCAD 13
GBPCHF 35
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 44K
EURCAD 18K
EURJPY 20K
GBPCAD 12K
GBPAUD 18K
AUDJPY 13K
NZDCAD 9.2K
AUDCAD 8.1K
AUDUSD 8K
AUDNZD 7.9K
NZDCHF 8.3K
GBPSGD 8.1K
USDCHF 7.1K
NZDUSD 9.2K
CHFSGD 18K
NZDJPY 9.8K
USDSGD 5.4K
CHFJPY -18K
SGDJPY 12K
AUDSGD 7K
AUDCHF 6.7K
EURAUD 11K
CADJPY 13K
EURUSD 6.6K
USDJPY 12K
CADCHF 4.3K
GBPUSD 4.9K
GBPJPY 9.4K
EURSGD 4.9K
EURNZD -80
EURGBP 2K
EURCHF 3.5K
USDCAD 2K
GBPCHF 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.17 EUR
Pire transaction: -54 EUR
Gains consécutifs maximales: 373
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +369.28 EUR
Perte consécutive maximale: -143.03 EUR

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269


2025.09.19 11:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
