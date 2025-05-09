- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|445
|EURJPY
|220
|EURCAD
|194
|GBPCAD
|186
|GBPAUD
|163
|AUDNZD
|160
|AUDCAD
|141
|GBPSGD
|138
|NZDCAD
|137
|AUDJPY
|135
|AUDUSD
|116
|NZDCHF
|114
|USDCHF
|106
|NZDJPY
|104
|CHFSGD
|98
|CHFJPY
|93
|AUDCHF
|91
|NZDUSD
|87
|AUDSGD
|78
|SGDJPY
|76
|USDSGD
|68
|USDJPY
|56
|EURAUD
|53
|CADJPY
|50
|EURNZD
|47
|EURUSD
|46
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|42
|CADCHF
|33
|EURSGD
|33
|EURGBP
|25
|USDCAD
|21
|EURCHF
|16
|GBPCHF
|11
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|313
|EURJPY
|158
|EURCAD
|129
|GBPCAD
|109
|GBPAUD
|158
|AUDNZD
|-385
|AUDCAD
|68
|GBPSGD
|90
|NZDCAD
|83
|AUDJPY
|66
|AUDUSD
|92
|NZDCHF
|123
|USDCHF
|113
|NZDJPY
|91
|CHFSGD
|163
|CHFJPY
|-364
|AUDCHF
|131
|NZDUSD
|99
|AUDSGD
|69
|SGDJPY
|87
|USDSGD
|32
|USDJPY
|18
|EURAUD
|95
|CADJPY
|92
|EURNZD
|34
|EURUSD
|78
|GBPJPY
|94
|GBPUSD
|61
|CADCHF
|54
|EURSGD
|32
|EURGBP
|34
|USDCAD
|9
|EURCHF
|40
|GBPCHF
|37
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|63K
|EURJPY
|27K
|EURCAD
|20K
|GBPCAD
|20K
|GBPAUD
|28K
|AUDNZD
|-62K
|AUDCAD
|12K
|GBPSGD
|14K
|NZDCAD
|13K
|AUDJPY
|13K
|AUDUSD
|11K
|NZDCHF
|11K
|USDCHF
|9.8K
|NZDJPY
|15K
|CHFSGD
|23K
|CHFJPY
|-55K
|AUDCHF
|11K
|NZDUSD
|11K
|AUDSGD
|10K
|SGDJPY
|15K
|USDSGD
|6.3K
|USDJPY
|4.6K
|EURAUD
|14K
|CADJPY
|15K
|EURNZD
|6.6K
|EURUSD
|7.8K
|GBPJPY
|14K
|GBPUSD
|6.9K
|CADCHF
|4.9K
|EURSGD
|5.8K
|EURGBP
|2.7K
|USDCAD
|3.2K
|EURCHF
|3.5K
|GBPCHF
|3.2K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Medium Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
