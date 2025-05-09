SignaleKategorien
Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 199 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 453%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 426
Gewinntrades:
3 241 (94.60%)
Verlusttrades:
185 (5.40%)
Bester Trade:
17.70 EUR
Schlechtester Trade:
-73.16 EUR
Bruttoprofit:
3 658.49 EUR (592 913 pips)
Bruttoverlust:
-1 815.66 EUR (286 079 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
373 (369.28 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
369.28 EUR (373)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
99.53%
Max deposit load:
22.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.94
Long-Positionen:
1 464 (42.73%)
Short-Positionen:
1 962 (57.27%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.13 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.81 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-264.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-264.45 EUR (16)
Wachstum pro Monat :
3.43%
Jahresprognose:
44.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 EUR
Maximaler:
310.43 EUR (13.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.06% (310.58 EUR)
Kapital:
51.64% (631.37 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 445
EURJPY 220
EURCAD 194
GBPCAD 186
GBPAUD 163
AUDNZD 160
AUDCAD 141
GBPSGD 138
NZDCAD 137
AUDJPY 135
AUDUSD 116
NZDCHF 114
USDCHF 106
NZDJPY 104
CHFSGD 98
CHFJPY 93
AUDCHF 91
NZDUSD 87
AUDSGD 78
SGDJPY 76
USDSGD 68
USDJPY 56
EURAUD 53
CADJPY 50
EURNZD 47
EURUSD 46
GBPJPY 43
GBPUSD 42
CADCHF 33
EURSGD 33
EURGBP 25
USDCAD 21
EURCHF 16
GBPCHF 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 313
EURJPY 158
EURCAD 129
GBPCAD 109
GBPAUD 158
AUDNZD -385
AUDCAD 68
GBPSGD 90
NZDCAD 83
AUDJPY 66
AUDUSD 92
NZDCHF 123
USDCHF 113
NZDJPY 91
CHFSGD 163
CHFJPY -364
AUDCHF 131
NZDUSD 99
AUDSGD 69
SGDJPY 87
USDSGD 32
USDJPY 18
EURAUD 95
CADJPY 92
EURNZD 34
EURUSD 78
GBPJPY 94
GBPUSD 61
CADCHF 54
EURSGD 32
EURGBP 34
USDCAD 9
EURCHF 40
GBPCHF 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 63K
EURJPY 27K
EURCAD 20K
GBPCAD 20K
GBPAUD 28K
AUDNZD -62K
AUDCAD 12K
GBPSGD 14K
NZDCAD 13K
AUDJPY 13K
AUDUSD 11K
NZDCHF 11K
USDCHF 9.8K
NZDJPY 15K
CHFSGD 23K
CHFJPY -55K
AUDCHF 11K
NZDUSD 11K
AUDSGD 10K
SGDJPY 15K
USDSGD 6.3K
USDJPY 4.6K
EURAUD 14K
CADJPY 15K
EURNZD 6.6K
EURUSD 7.8K
GBPJPY 14K
GBPUSD 6.9K
CADCHF 4.9K
EURSGD 5.8K
EURGBP 2.7K
USDCAD 3.2K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.70 EUR
Schlechtester Trade: -73 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 373
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +369.28 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -264.45 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


Keine Bewertungen
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 12:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Burning Grid Medium Risk
199 USD pro Monat
453%
0
0
USD
2.3K
EUR
33
99%
3 426
94%
100%
2.01
0.54
EUR
52%
1:500
