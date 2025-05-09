- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|317
|EURCAD
|175
|EURJPY
|159
|GBPCAD
|117
|GBPAUD
|104
|AUDJPY
|97
|NZDCAD
|97
|AUDCAD
|96
|AUDUSD
|85
|AUDNZD
|83
|NZDCHF
|83
|GBPSGD
|82
|USDCHF
|73
|NZDUSD
|70
|CHFSGD
|68
|NZDJPY
|62
|USDSGD
|59
|CHFJPY
|57
|SGDJPY
|56
|AUDSGD
|53
|AUDCHF
|50
|EURAUD
|42
|CADJPY
|40
|EURUSD
|38
|USDJPY
|35
|CADCHF
|28
|GBPUSD
|28
|GBPJPY
|26
|EURSGD
|25
|EURNZD
|25
|EURGBP
|16
|EURCHF
|16
|USDCAD
|12
|GBPCHF
|10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|224
|EURCAD
|119
|EURJPY
|117
|GBPCAD
|54
|GBPAUD
|108
|AUDJPY
|76
|NZDCAD
|58
|AUDCAD
|49
|AUDUSD
|72
|AUDNZD
|40
|NZDCHF
|93
|GBPSGD
|44
|USDCHF
|86
|NZDUSD
|84
|CHFSGD
|133
|NZDJPY
|62
|USDSGD
|37
|CHFJPY
|-118
|SGDJPY
|71
|AUDSGD
|50
|AUDCHF
|78
|EURAUD
|68
|CADJPY
|82
|EURUSD
|66
|USDJPY
|83
|CADCHF
|49
|GBPUSD
|43
|GBPJPY
|65
|EURSGD
|32
|EURNZD
|-1
|EURGBP
|24
|EURCHF
|40
|USDCAD
|13
|GBPCHF
|35
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|44K
|EURCAD
|18K
|EURJPY
|20K
|GBPCAD
|12K
|GBPAUD
|18K
|AUDJPY
|13K
|NZDCAD
|9.2K
|AUDCAD
|8.1K
|AUDUSD
|8K
|AUDNZD
|7.9K
|NZDCHF
|8.3K
|GBPSGD
|8.1K
|USDCHF
|7.1K
|NZDUSD
|9.2K
|CHFSGD
|18K
|NZDJPY
|9.8K
|USDSGD
|5.4K
|CHFJPY
|-18K
|SGDJPY
|12K
|AUDSGD
|7K
|AUDCHF
|6.7K
|EURAUD
|11K
|CADJPY
|13K
|EURUSD
|6.6K
|USDJPY
|12K
|CADCHF
|4.3K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPJPY
|9.4K
|EURSGD
|4.9K
|EURNZD
|-80
|EURGBP
|2K
|EURCHF
|3.5K
|USDCAD
|2K
|GBPCHF
|3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Medium Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
Small Account related Blog Posts and Sets:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788
https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269