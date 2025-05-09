SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Burning Grid Medium Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 460%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 384
Profit Trade:
2 306 (96.72%)
Loss Trade:
78 (3.27%)
Best Trade:
16.17 EUR
Worst Trade:
-54.01 EUR
Profitto lordo:
2 519.29 EUR (400 402 pips)
Perdita lorda:
-647.05 EUR (92 182 pips)
Vincite massime consecutive:
373 (369.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
369.28 EUR (373)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
99.53%
Massimo carico di deposito:
22.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.09
Long Trade:
969 (40.65%)
Short Trade:
1 415 (59.35%)
Fattore di profitto:
3.89
Profitto previsto:
0.79 EUR
Profitto medio:
1.09 EUR
Perdita media:
-8.30 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-143.03 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-143.03 EUR (5)
Crescita mensile:
12.10%
Previsione annuale:
146.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 EUR
Massimale:
143.03 EUR (8.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.68% (143.18 EUR)
Per equità:
51.64% (631.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 317
EURCAD 175
EURJPY 159
GBPCAD 117
GBPAUD 104
AUDJPY 97
NZDCAD 97
AUDCAD 96
AUDUSD 85
AUDNZD 83
NZDCHF 83
GBPSGD 82
USDCHF 73
NZDUSD 70
CHFSGD 68
NZDJPY 62
USDSGD 59
CHFJPY 57
SGDJPY 56
AUDSGD 53
AUDCHF 50
EURAUD 42
CADJPY 40
EURUSD 38
USDJPY 35
CADCHF 28
GBPUSD 28
GBPJPY 26
EURSGD 25
EURNZD 25
EURGBP 16
EURCHF 16
USDCAD 12
GBPCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 224
EURCAD 119
EURJPY 117
GBPCAD 54
GBPAUD 108
AUDJPY 76
NZDCAD 58
AUDCAD 49
AUDUSD 72
AUDNZD 40
NZDCHF 93
GBPSGD 44
USDCHF 86
NZDUSD 84
CHFSGD 133
NZDJPY 62
USDSGD 37
CHFJPY -118
SGDJPY 71
AUDSGD 50
AUDCHF 78
EURAUD 68
CADJPY 82
EURUSD 66
USDJPY 83
CADCHF 49
GBPUSD 43
GBPJPY 65
EURSGD 32
EURNZD -1
EURGBP 24
EURCHF 40
USDCAD 13
GBPCHF 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 44K
EURCAD 18K
EURJPY 20K
GBPCAD 12K
GBPAUD 18K
AUDJPY 13K
NZDCAD 9.2K
AUDCAD 8.1K
AUDUSD 8K
AUDNZD 7.9K
NZDCHF 8.3K
GBPSGD 8.1K
USDCHF 7.1K
NZDUSD 9.2K
CHFSGD 18K
NZDJPY 9.8K
USDSGD 5.4K
CHFJPY -18K
SGDJPY 12K
AUDSGD 7K
AUDCHF 6.7K
EURAUD 11K
CADJPY 13K
EURUSD 6.6K
USDJPY 12K
CADCHF 4.3K
GBPUSD 4.9K
GBPJPY 9.4K
EURSGD 4.9K
EURNZD -80
EURGBP 2K
EURCHF 3.5K
USDCAD 2K
GBPCHF 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.17 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 373
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +369.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -143.03 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!

Small Account related Blog Posts and Sets:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762788

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763269


Non ci sono recensioni
