- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 765
Kârla kapanan işlemler:
1 324 (75.01%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (24.99%)
En iyi işlem:
73.17 USD
En kötü işlem:
-356.60 USD
Brüt kâr:
15 249.30 USD (38 611 pips)
Brüt zarar:
-15 050.44 USD (25 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (393.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
556.66 USD (20)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
3.88%
Maks. mevduat yükü:
62.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
799 (45.27%)
Satış işlemleri:
966 (54.73%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
11.52 USD
Ortalama zarar:
-34.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-757.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-757.44 USD (11)
Aylık büyüme:
4.34%
Yıllık tahmin:
52.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
330.86 USD
Maksimum:
2 004.71 USD (70.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.38% (2 004.71 USD)
Varlığa göre:
34.61% (449.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1765
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|199
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.17 USD
En kötü işlem: -357 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +393.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -757.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GSG-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 3
|
BIGBOSSHoldings-LIVE2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
BritanniaFX-LiveBravo
|0.00 × 2
|
ROYAL-Real-01
|0.00 × 2
|
AuraFX-NY Live
|0.00 × 2
|
HFMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-04
|0.12 × 492
|
Tickmill02-Live
|0.13 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.19 × 179
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
Pepperstone-EDGE04
|0.26 × 122
|
Pepperstone-Edge09
|0.29 × 72
|
Pepperstone-01
|0.30 × 3690
