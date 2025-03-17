SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AseA
Eduard Muhutdinov

AseA

Eduard Muhutdinov
0 inceleme
Güvenilirlik
365 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2018 28%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 765
Kârla kapanan işlemler:
1 324 (75.01%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (24.99%)
En iyi işlem:
73.17 USD
En kötü işlem:
-356.60 USD
Brüt kâr:
15 249.30 USD (38 611 pips)
Brüt zarar:
-15 050.44 USD (25 887 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (393.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
556.66 USD (20)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
3.88%
Maks. mevduat yükü:
62.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
799 (45.27%)
Satış işlemleri:
966 (54.73%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
11.52 USD
Ortalama zarar:
-34.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-757.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-757.44 USD (11)
Aylık büyüme:
4.34%
Yıllık tahmin:
52.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
330.86 USD
Maksimum:
2 004.71 USD (70.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.38% (2 004.71 USD)
Varlığa göre:
34.61% (449.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1765
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 199
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.17 USD
En kötü işlem: -357 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +393.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -757.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GSG-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 3
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
BritanniaFX-LiveBravo
0.00 × 2
ROYAL-Real-01
0.00 × 2
AuraFX-NY Live
0.00 × 2
HFMarkets-Live Server
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Pepperstone-04
0.12 × 492
Tickmill02-Live
0.13 × 16
Pepperstone-Demo01
0.19 × 179
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
Pepperstone-EDGE04
0.26 × 122
Pepperstone-Edge09
0.29 × 72
Pepperstone-01
0.30 × 3690
350 daha fazla...
AseA
İnceleme yok
2025.09.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 01:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 00:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 20:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 21:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
