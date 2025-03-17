Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GSG-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 PurpleTrading-04Live 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 XMGlobal-Real 32 0.00 × 3 BIGBOSSHoldings-LIVE2 0.00 × 2 XMTrading-Real 25 0.00 × 2 BritanniaFX-LiveBravo 0.00 × 2 ROYAL-Real-01 0.00 × 2 AuraFX-NY Live 0.00 × 2 HFMarkets-Live Server 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 Pepperstone-04 0.12 × 492 Tickmill02-Live 0.13 × 16 Pepperstone-Demo01 0.19 × 179 ICMarketsSC-Live19 0.25 × 8 Pepperstone-EDGE04 0.26 × 122 Pepperstone-Edge09 0.29 × 72 Pepperstone-01 0.30 × 3690 350 daha fazla...