Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GSG-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 PurpleTrading-04Live 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 XMGlobal-Real 32 0.00 × 3 BIGBOSSHoldings-LIVE2 0.00 × 2 XMTrading-Real 25 0.00 × 2 BritanniaFX-LiveBravo 0.00 × 2 ROYAL-Real-01 0.00 × 2 AuraFX-NY Live 0.00 × 2 HFMarkets-Live Server 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 Pepperstone-04 0.12 × 492 Tickmill02-Live 0.13 × 16 Pepperstone-Demo01 0.19 × 179 ICMarketsSC-Live19 0.25 × 8 Pepperstone-EDGE04 0.26 × 122 Pepperstone-Edge09 0.29 × 72 Pepperstone-01 0.30 × 3690 350 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou