Signaux / MetaTrader 4 / AseA
Eduard Muhutdinov

AseA

Eduard Muhutdinov
0 avis
Fiabilité
365 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2018 28%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 765
Bénéfice trades:
1 324 (75.01%)
Perte trades:
441 (24.99%)
Meilleure transaction:
73.17 USD
Pire transaction:
-356.60 USD
Bénéfice brut:
15 249.30 USD (38 611 pips)
Perte brute:
-15 050.44 USD (25 887 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (393.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
556.66 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
3.88%
Charge de dépôt maximale:
62.46%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
799 (45.27%)
Courts trades:
966 (54.73%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
11.52 USD
Perte moyenne:
-34.13 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-757.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-757.44 USD (11)
Croissance mensuelle:
4.34%
Prévision annuelle:
52.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
330.86 USD
Maximal:
2 004.71 USD (70.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.38% (2 004.71 USD)
Par fonds propres:
34.61% (449.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1765
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 199
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.17 USD
Pire transaction: -357 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +393.87 USD
Perte consécutive maximale: -757.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GSG-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 3
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
BritanniaFX-LiveBravo
0.00 × 2
ROYAL-Real-01
0.00 × 2
AuraFX-NY Live
0.00 × 2
HFMarkets-Live Server
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Pepperstone-04
0.12 × 492
Tickmill02-Live
0.13 × 16
Pepperstone-Demo01
0.19 × 179
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
Pepperstone-EDGE04
0.26 × 122
Pepperstone-Edge09
0.29 × 72
Pepperstone-01
0.30 × 3690
350 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AseA
30 USD par mois
28%
0
0
USD
899
USD
365
100%
1 765
75%
4%
1.01
0.11
USD
70%
1:500
Copier

