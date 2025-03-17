- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 836
Прибыльных трейдов:
1 391 (75.76%)
Убыточных трейдов:
445 (24.24%)
Лучший трейд:
73.17 USD
Худший трейд:
-356.60 USD
Общая прибыль:
15 446.76 USD (40 589 pips)
Общий убыток:
-15 106.16 USD (26 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (123.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.66 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
3.88%
Макс. загрузка депозита:
62.46%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
838 (45.64%)
Коротких трейдов:
998 (54.36%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
11.10 USD
Средний убыток:
-33.95 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-757.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-757.44 USD (11)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
330.86 USD
Максимальная:
2 004.71 USD (70.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.38% (2 004.71 USD)
По эквити:
34.61% (449.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1836
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|341
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|16K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.17 USD
Худший трейд: -357 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +123.33 USD
Макс. убыток в серии: -757.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GSG-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 3
|
BIGBOSSHoldings-LIVE2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
BritanniaFX-LiveBravo
|0.00 × 2
|
ROYAL-Real-01
|0.00 × 2
|
AuraFX-NY Live
|0.00 × 2
|
HFMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-04
|0.12 × 492
|
Tickmill02-Live
|0.13 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.19 × 179
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
Pepperstone-EDGE04
|0.26 × 122
|
Pepperstone-Edge09
|0.29 × 72
|
Pepperstone-01
|0.30 × 3690
AseA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
377
100%
1 836
75%
4%
1.02
0.19
USD
USD
70%
1:500