Eduard Muhutdinov

AseA

Eduard Muhutdinov
0 отзывов
Надежность
377 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2018 49%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 836
Прибыльных трейдов:
1 391 (75.76%)
Убыточных трейдов:
445 (24.24%)
Лучший трейд:
73.17 USD
Худший трейд:
-356.60 USD
Общая прибыль:
15 446.76 USD (40 589 pips)
Общий убыток:
-15 106.16 USD (26 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (123.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
556.66 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
3.88%
Макс. загрузка депозита:
62.46%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
838 (45.64%)
Коротких трейдов:
998 (54.36%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
11.10 USD
Средний убыток:
-33.95 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-757.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-757.44 USD (11)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
330.86 USD
Максимальная:
2 004.71 USD (70.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.38% (2 004.71 USD)
По эквити:
34.61% (449.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1836
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 341
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 16K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.17 USD
Худший трейд: -357 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +123.33 USD
Макс. убыток в серии: -757.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GSG-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 3
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
BritanniaFX-LiveBravo
0.00 × 2
ROYAL-Real-01
0.00 × 2
AuraFX-NY Live
0.00 × 2
HFMarkets-Live Server
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Pepperstone-04
0.12 × 492
Tickmill02-Live
0.13 × 16
Pepperstone-Demo01
0.19 × 179
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
Pepperstone-EDGE04
0.26 × 122
Pepperstone-Edge09
0.29 × 72
Pepperstone-01
0.30 × 3690
еще 350...
AseA
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 01:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 00:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 20:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
