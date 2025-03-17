- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 952
盈利交易:
1 485 (76.07%)
亏损交易:
467 (23.92%)
最好交易:
73.17 USD
最差交易:
-356.60 USD
毛利:
15 681.11 USD (43 286 pips)
毛利亏损:
-15 231.07 USD (27 479 pips)
最大连续赢利:
43 (123.33 USD)
最大连续盈利:
556.66 USD (20)
夏普比率:
0.03
交易活动:
3.88%
最大入金加载:
62.46%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.22
长期交易:
900 (46.11%)
短期交易:
1 052 (53.89%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
10.56 USD
平均损失:
-32.61 USD
最大连续失误:
11 (-757.44 USD)
最大连续亏损:
-757.44 USD (11)
每月增长:
2.15%
年度预测:
26.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
330.86 USD
最大值:
2 004.71 USD (70.42%)
相对跌幅:
结余:
70.38% (2 004.71 USD)
净值:
34.61% (449.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1952
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|450
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.17 USD
最差交易: -357 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +123.33 USD
最大连续亏损: -757.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GSG-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 3
|
BIGBOSSHoldings-LIVE2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
BritanniaFX-LiveBravo
|0.00 × 2
|
ROYAL-Real-01
|0.00 × 2
|
AuraFX-NY Live
|0.00 × 2
|
HFMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-04
|0.12 × 492
|
Tickmill02-Live
|0.13 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.19 × 179
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
Pepperstone-EDGE04
|0.26 × 122
|
Pepperstone-Edge09
|0.29 × 72
|
Pepperstone-01
|0.30 × 3690
AseA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
64%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
410
100%
1 952
76%
4%
1.02
0.23
USD
USD
70%
1:500