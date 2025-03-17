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Eduard Muhutdinov

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15 681.11 USD (43 286 pips)
毛利亏损:
-15 231.07 USD (27 479 pips)
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43 (123.33 USD)
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利润因子:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
-757.44 USD (11)
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相对跌幅:
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交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1952
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250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 450
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +73.17 USD
最差交易: -357 USD
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AseA
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2026.08.12 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 20:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 00:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.16 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 04:04
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2026.06.04 20:49
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2026.06.02 04:57
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2026.05.26 20:56
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2026.05.21 05:40
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2026.04.27 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 20:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.15 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.25 23:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.25 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.25 21:31
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