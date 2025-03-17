SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AseA
Eduard Muhutdinov

AseA

Eduard Muhutdinov
0 recensioni
Affidabilità
365 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2018 28%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 765
Profit Trade:
1 324 (75.01%)
Loss Trade:
441 (24.99%)
Best Trade:
73.17 USD
Worst Trade:
-356.60 USD
Profitto lordo:
15 249.30 USD (38 611 pips)
Perdita lorda:
-15 050.44 USD (25 887 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (393.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
556.66 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
3.88%
Massimo carico di deposito:
62.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
799 (45.27%)
Short Trade:
966 (54.73%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
11.52 USD
Perdita media:
-34.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-757.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-757.44 USD (11)
Crescita mensile:
4.34%
Previsione annuale:
52.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
330.86 USD
Massimale:
2 004.71 USD (70.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.38% (2 004.71 USD)
Per equità:
34.61% (449.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1765
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 199
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.17 USD
Worst Trade: -357 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +393.87 USD
Massima perdita consecutiva: -757.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GSG-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 3
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
BritanniaFX-LiveBravo
0.00 × 2
ROYAL-Real-01
0.00 × 2
AuraFX-NY Live
0.00 × 2
HFMarkets-Live Server
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
Pepperstone-04
0.12 × 492
Tickmill02-Live
0.13 × 16
Pepperstone-Demo01
0.19 × 179
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 8
Pepperstone-EDGE04
0.26 × 122
Pepperstone-Edge09
0.29 × 72
Pepperstone-01
0.30 × 3690
350 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
AseA
Non ci sono recensioni
2025.09.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 02:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 01:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 01:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 00:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 20:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 21:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AseA
30USD al mese
28%
0
0
USD
899
USD
365
100%
1 765
75%
4%
1.01
0.11
USD
70%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.