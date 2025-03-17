- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 765
Profit Trade:
1 324 (75.01%)
Loss Trade:
441 (24.99%)
Best Trade:
73.17 USD
Worst Trade:
-356.60 USD
Profitto lordo:
15 249.30 USD (38 611 pips)
Perdita lorda:
-15 050.44 USD (25 887 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (393.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
556.66 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
3.88%
Massimo carico di deposito:
62.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
799 (45.27%)
Short Trade:
966 (54.73%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
11.52 USD
Perdita media:
-34.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-757.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-757.44 USD (11)
Crescita mensile:
4.34%
Previsione annuale:
52.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
330.86 USD
Massimale:
2 004.71 USD (70.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.38% (2 004.71 USD)
Per equità:
34.61% (449.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1765
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|199
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.17 USD
Worst Trade: -357 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +393.87 USD
Massima perdita consecutiva: -757.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GSG-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 3
|
BIGBOSSHoldings-LIVE2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
BritanniaFX-LiveBravo
|0.00 × 2
|
ROYAL-Real-01
|0.00 × 2
|
AuraFX-NY Live
|0.00 × 2
|
HFMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-04
|0.12 × 492
|
Tickmill02-Live
|0.13 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.19 × 179
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 8
|
Pepperstone-EDGE04
|0.26 × 122
|
Pepperstone-Edge09
|0.29 × 72
|
Pepperstone-01
|0.30 × 3690
AseA
Non ci sono recensioni
