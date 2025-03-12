SinyallerBölümler
Natalia Tetereva

MYTRADE4

Natalia Tetereva
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 372%
Alpari-Standard2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
329
Kârla kapanan işlemler:
226 (68.69%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (31.31%)
En iyi işlem:
195.44 USD
En kötü işlem:
-65.12 USD
Brüt kâr:
2 838.69 USD (84 759 pips)
Brüt zarar:
-1 525.25 USD (58 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (134.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
254.96 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
99.78%
Maks. mevduat yükü:
29.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.39
Alış işlemleri:
156 (47.42%)
Satış işlemleri:
173 (52.58%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
12.56 USD
Ortalama zarar:
-14.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.64 USD (5)
Aylık büyüme:
20.88%
Yıllık tahmin:
253.30%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
177.64 USD (15.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.02% (177.64 USD)
Varlığa göre:
79.94% (428.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 327
profit 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.1K
profit 243
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 26K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +195.44 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +134.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.00 × 13
Exness-Real3
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 4
IFCMarkets-Real
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 26
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 120
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 6
XMTrading-Real 34
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
RoboForexEU-ECN
0.00 × 30
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 18
ICMarkets-Live05
0.00 × 19
GKFX-ECN
0.00 × 2
234 daha fazla...
Всегда в рынке. Для копирования сигналов рекомендую использовать www.mql5.com/ru/vps - надежный трейдерский хостинг VPS.
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 02:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
