İşlemler:
329
Kârla kapanan işlemler:
226 (68.69%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (31.31%)
En iyi işlem:
195.44 USD
En kötü işlem:
-65.12 USD
Brüt kâr:
2 838.69 USD (84 759 pips)
Brüt zarar:
-1 525.25 USD (58 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (134.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
254.96 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
99.78%
Maks. mevduat yükü:
29.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.39
Alış işlemleri:
156 (47.42%)
Satış işlemleri:
173 (52.58%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
12.56 USD
Ortalama zarar:
-14.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.64 USD (5)
Aylık büyüme:
20.88%
Yıllık tahmin:
253.30%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
177.64 USD (15.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.02% (177.64 USD)
Varlığa göre:
79.94% (428.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|327
|profit
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|profit
|243
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|26K
|profit
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +195.44 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +134.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 13
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 4
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 26
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 120
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 30
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 19
|
GKFX-ECN
|0.00 × 2
Всегда в рынке. Для копирования сигналов рекомендую использовать www.mql5.com/ru/vps - надежный трейдерский хостинг VPS.
