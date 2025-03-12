- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
192
盈利交易:
148 (77.08%)
亏损交易:
44 (22.92%)
最好交易:
333.61 USD
最差交易:
-9.07 USD
毛利:
2 582.22 USD (31 130 pips)
毛利亏损:
-114.09 USD (11 066 pips)
最大连续赢利:
18 (67.18 USD)
最大连续盈利:
2 261.37 USD (16)
夏普比率:
0.21
交易活动:
99.78%
最大入金加载:
29.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
140.00
长期交易:
98 (51.04%)
短期交易:
94 (48.96%)
利润因子:
22.63
预期回报:
12.85 USD
平均利润:
17.45 USD
平均损失:
-2.59 USD
最大连续失误:
4 (-17.63 USD)
最大连续亏损:
-17.63 USD (4)
每月增长:
7.71%
年度预测:
95.20%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.63 USD (0.67%)
相对跌幅:
结余:
4.12% (17.63 USD)
净值:
79.94% (428.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|179
|profit
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|211
|profit
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +333.61 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +67.18 USD
最大连续亏损: -17.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Standard2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 13
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 4
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 26
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 120
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 30
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 19
|
GKFX-ECN
|0.00 × 2
Всегда в рынке. Для копирования сигналов рекомендую использовать www.mql5.com/ru/vps - надежный трейдерский хостинг VPS.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 243%
0
0
USD
USD
557
USD
USD
72
90%
192
77%
100%
22.63
12.85
USD
USD
80%
1:500