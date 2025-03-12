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- Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
148 (77.08%)
Убыточных трейдов:
44 (22.92%)
Лучший трейд:
333.61 USD
Худший трейд:
-9.07 USD
Общая прибыль:
2 582.22 USD (31 130 pips)
Общий убыток:
-114.09 USD (11 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (67.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 261.37 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
99.78%
Макс. загрузка депозита:
29.16%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
140.00
Длинных трейдов:
98 (51.04%)
Коротких трейдов:
94 (48.96%)
Профит фактор:
22.63
Мат. ожидание:
12.85 USD
Средняя прибыль:
17.45 USD
Средний убыток:
-2.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.63 USD (4)
Прирост в месяц:
7.85%
Годовой прогноз:
95.20%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.63 USD (0.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (17.63 USD)
По эквити:
79.94% (428.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|179
|profit
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|211
|profit
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|21K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +333.61 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +67.18 USD
Макс. убыток в серии: -17.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 13
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 4
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 26
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 120
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 30
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 19
|
GKFX-ECN
|0.00 × 2
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Всегда в рынке. Для копирования сигналов рекомендую использовать www.mql5.com/ru/vps - надежный трейдерский хостинг VPS.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 243%
0
0
USD
USD
557
USD
USD
72
90%
192
77%
100%
22.63
12.85
USD
USD
80%
1:500