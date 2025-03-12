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Сигналы / MetaTrader 4 / MYTRADE4
Natalia Tetereva

MYTRADE4

Natalia Tetereva
Natalia Tetereva

Natalia Tetereva

0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 243%
Alpari-Standard2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
192
Прибыльных трейдов:
148 (77.08%)
Убыточных трейдов:
44 (22.92%)
Лучший трейд:
333.61 USD
Худший трейд:
-9.07 USD
Общая прибыль:
2 582.22 USD (31 130 pips)
Общий убыток:
-114.09 USD (11 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (67.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 261.37 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
99.78%
Макс. загрузка депозита:
29.16%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
140.00
Длинных трейдов:
98 (51.04%)
Коротких трейдов:
94 (48.96%)
Профит фактор:
22.63
Мат. ожидание:
12.85 USD
Средняя прибыль:
17.45 USD
Средний убыток:
-2.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.63 USD (4)
Прирост в месяц:
7.85%
Годовой прогноз:
95.20%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.63 USD (0.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (17.63 USD)
По эквити:
79.94% (428.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 179
profit 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 211
profit 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 21K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +333.61 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +67.18 USD
Макс. убыток в серии: -17.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Standard2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.00 × 13
Exness-Real3
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 4
IFCMarkets-Real
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 26
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 120
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 6
XMTrading-Real 34
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
RoboForexEU-ECN
0.00 × 30
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 18
ICMarkets-Live05
0.00 × 19
GKFX-ECN
0.00 × 2
еще 234...
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Нет отзывов
2026.08.08 12:03
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 13.33% of days out of the 495 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 10:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
Share of trading days is too low
2026.07.11 12:09
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 15.88% of days out of the 466 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 19:38
Share of trading days is too low
2026.06.06 11:15
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 14.81% of days out of the 432 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 07:42
Share of trading days is too low
2026.05.15 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.12 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.07 17:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.06 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MYTRADE4
30 USD в месяц
1 243%
0
0
USD
557
USD
72
90%
192
77%
100%
22.63
12.85
USD
80%
1:500
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