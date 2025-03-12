- Crescita
Trade:
329
Profit Trade:
226 (68.69%)
Loss Trade:
103 (31.31%)
Best Trade:
195.44 USD
Worst Trade:
-65.12 USD
Profitto lordo:
2 838.69 USD (84 759 pips)
Perdita lorda:
-1 525.25 USD (58 843 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (134.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
254.96 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
99.78%
Massimo carico di deposito:
29.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.39
Long Trade:
156 (47.42%)
Short Trade:
173 (52.58%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
3.99 USD
Profitto medio:
12.56 USD
Perdita media:
-14.81 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-53.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.64 USD (5)
Crescita mensile:
22.86%
Previsione annuale:
277.31%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
177.64 USD (15.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.02% (177.64 USD)
Per equità:
79.94% (428.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|327
|profit
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|profit
|243
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26K
|profit
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +195.44 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +134.53 USD
Massima perdita consecutiva: -53.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 13
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 4
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 26
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 120
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 5
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 30
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 19
|
GKFX-ECN
|0.00 × 2
Всегда в рынке. Для копирования сигналов рекомендую использовать www.mql5.com/ru/vps - надежный трейдерский хостинг VPS.
