SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MYTRADE4
Natalia Tetereva

MYTRADE4

Natalia Tetereva
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 372%
Alpari-Standard2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
329
Bénéfice trades:
226 (68.69%)
Perte trades:
103 (31.31%)
Meilleure transaction:
195.44 USD
Pire transaction:
-65.12 USD
Bénéfice brut:
2 838.69 USD (84 759 pips)
Perte brute:
-1 525.25 USD (58 843 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (134.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
254.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
99.78%
Charge de dépôt maximale:
29.16%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.39
Longs trades:
156 (47.42%)
Courts trades:
173 (52.58%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
3.99 USD
Bénéfice moyen:
12.56 USD
Perte moyenne:
-14.81 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-53.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-177.64 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.94%
Prévision annuelle:
278.31%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
177.64 USD (15.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.02% (177.64 USD)
Par fonds propres:
79.94% (428.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 327
profit 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
profit 243
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 26K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +195.44 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +134.53 USD
Perte consécutive maximale: -53.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.00 × 13
Exness-Real3
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 4
IFCMarkets-Real
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 26
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 120
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 6
XMTrading-Real 34
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 5
RoboForexEU-ECN
0.00 × 30
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 18
ICMarkets-Live05
0.00 × 19
GKFX-ECN
0.00 × 2
234 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Всегда в рынке. Для копирования сигналов рекомендую использовать www.mql5.com/ru/vps - надежный трейдерский хостинг VPS.
Aucun avis
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 04:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 02:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MYTRADE4
30 USD par mois
372%
0
0
USD
1.7K
USD
26
98%
329
68%
100%
1.86
3.99
USD
80%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.