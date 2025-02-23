- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
32 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.69%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-22.99 USD
Brüt kâr:
140.17 USD (15 183 pips)
Brüt zarar:
-104.14 USD (11 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (79.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.46 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
85.63%
Maks. mevduat yükü:
56.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
22 (44.90%)
Satış işlemleri:
27 (55.10%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-89.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.13 USD (11)
Aylık büyüme:
4.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.67 USD
Maksimum:
89.13 USD (15.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.85% (89.13 USD)
Varlığa göre:
91.24% (482.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|23
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.3K
|USDCAD
|18
|NZDUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +79.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.17 × 58
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real29
|0.41 × 631
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
Exness-Real
|3.76 × 34
|
VTMarkets-Live 3
|12.53 × 17
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/119494
MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/119495
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
11
100%
49
65%
86%
1.34
0.74
USD
USD
91%
1:500