SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Probability 20250224
Agus Santoso

Probability 20250224

Agus Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-Real16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
32 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (34.69%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-22.99 USD
Brüt kâr:
140.17 USD (15 183 pips)
Brüt zarar:
-104.14 USD (11 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (79.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.46 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
85.63%
Maks. mevduat yükü:
56.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
22 (44.90%)
Satış işlemleri:
27 (55.10%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-89.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.13 USD (11)
Aylık büyüme:
4.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.67 USD
Maksimum:
89.13 USD (15.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.85% (89.13 USD)
Varlığa göre:
91.24% (482.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 23
USDCAD 15
NZDUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 23
USDCAD 0
NZDUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.3K
USDCAD 18
NZDUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +79.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.17 × 58
Exness-Real33
0.31 × 13
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real29
0.41 × 631
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
OctaFX-Real7
1.50 × 2
Ava-Real 6
1.50 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 118
3.00 × 1
Exness-Real
3.76 × 34
VTMarkets-Live 3
12.53 × 17
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.13 09:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 11:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.15 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.10 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.07 05:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.26 04:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.22 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Probability 20250224
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
519
USD
11
100%
49
65%
86%
1.34
0.74
USD
91%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.