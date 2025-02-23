- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
32 (65.30%)
Loss Trade:
17 (34.69%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-22.99 USD
Profitto lordo:
140.17 USD (15 183 pips)
Perdita lorda:
-104.14 USD (11 575 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (79.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.46 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
85.63%
Massimo carico di deposito:
56.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
22 (44.90%)
Short Trade:
27 (55.10%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-89.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.13 USD (11)
Crescita mensile:
4.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.67 USD
Massimale:
89.13 USD (15.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.85% (89.13 USD)
Per equità:
91.24% (482.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|23
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.3K
|USDCAD
|18
|NZDUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +79.46 USD
Massima perdita consecutiva: -89.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.17 × 58
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real29
|0.41 × 631
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
Exness-Real
|3.76 × 34
|
VTMarkets-Live 3
|12.53 × 17
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/119494
Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/119495
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
11
100%
49
65%
86%
1.34
0.74
USD
USD
91%
1:500