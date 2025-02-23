SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Probability 20250224
Agus Santoso

Probability 20250224

Agus Santoso
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Exness-Real16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
32 (65.30%)
Loss Trade:
17 (34.69%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-22.99 USD
Profitto lordo:
140.17 USD (15 183 pips)
Perdita lorda:
-104.14 USD (11 575 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (79.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.46 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
85.63%
Massimo carico di deposito:
56.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
22 (44.90%)
Short Trade:
27 (55.10%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-89.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.13 USD (11)
Crescita mensile:
4.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.67 USD
Massimale:
89.13 USD (15.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.85% (89.13 USD)
Per equità:
91.24% (482.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 23
USDCAD 15
NZDUSD 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 23
USDCAD 0
NZDUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.3K
USDCAD 18
NZDUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +79.46 USD
Massima perdita consecutiva: -89.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.17 × 58
Exness-Real33
0.31 × 13
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real29
0.41 × 631
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
OctaFX-Real7
1.50 × 2
Ava-Real 6
1.50 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 118
3.00 × 1
Exness-Real
3.76 × 34
VTMarkets-Live 3
12.53 × 17
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.13 09:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 11:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.15 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.10 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.07 05:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.26 04:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.22 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
