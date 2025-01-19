SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Imanuel Unyat
Imanuel Unyat
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
Monex-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 275
Kârla kapanan işlemler:
654 (51.29%)
Zararla kapanan işlemler:
621 (48.71%)
En iyi işlem:
474.24 USD
En kötü işlem:
-188.28 USD
Brüt kâr:
17 470.71 USD (909 919 pips)
Brüt zarar:
-17 573.63 USD (457 708 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (75.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
606.66 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
39.85%
Maks. mevduat yükü:
5.11%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
786 (61.65%)
Satış işlemleri:
489 (38.35%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
26.71 USD
Ortalama zarar:
-28.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-252.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-787.04 USD (10)
Aylık büyüme:
47.12%
Yıllık tahmin:
571.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 264.25 USD
Maksimum:
1 483.69 USD (510.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.26% (1 337.25 USD)
Varlığa göre:
11.68% (298.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 1270
CLS10.m 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m -36
CLS10.m -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 115K
CLS10.m -89
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +474.24 USD
En kötü işlem: -188 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +75.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 00:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 356 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Imanuel Unyat
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
4.2K
USD
54
0%
1 275
51%
40%
0.99
-0.08
USD
79%
1:500
Kopyala

