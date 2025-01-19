SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Imanuel Unyat
Imanuel Unyat

Imanuel Unyat

Imanuel Unyat
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 34%
Monex-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 275
Profit Trade:
654 (51.29%)
Loss Trade:
621 (48.71%)
Best Trade:
474.24 USD
Worst Trade:
-188.28 USD
Profitto lordo:
17 470.71 USD (909 919 pips)
Perdita lorda:
-17 573.63 USD (457 708 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (75.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
39.85%
Massimo carico di deposito:
5.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
786 (61.65%)
Short Trade:
489 (38.35%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
26.71 USD
Perdita media:
-28.30 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-252.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-787.04 USD (10)
Crescita mensile:
47.12%
Previsione annuale:
571.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 264.25 USD
Massimale:
1 483.69 USD (510.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.26% (1 337.25 USD)
Per equità:
11.68% (298.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 1270
CLS10.m 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m -36
CLS10.m -9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 115K
CLS10.m -89
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +474.24 USD
Worst Trade: -188 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +75.73 USD
Massima perdita consecutiva: -252.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 00:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 356 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Imanuel Unyat
30USD al mese
34%
0
0
USD
4.2K
USD
54
0%
1 275
51%
40%
0.99
-0.08
USD
79%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.