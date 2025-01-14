SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FI Target Manager Services
Guillaume Duportal

FI Target Manager Services

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 990 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 47%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 681
Kârla kapanan işlemler:
7 063 (72.95%)
Zararla kapanan işlemler:
2 618 (27.04%)
En iyi işlem:
1 050.54 EUR
En kötü işlem:
-467.88 EUR
Brüt kâr:
55 556.29 EUR (2 352 409 pips)
Brüt zarar:
-35 793.19 EUR (2 878 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (52.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 695.43 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.57
Alış işlemleri:
4 740 (48.96%)
Satış işlemleri:
4 941 (51.04%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
2.04 EUR
Ortalama kâr:
7.87 EUR
Ortalama zarar:
-13.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-1 072.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 509.33 EUR (21)
Aylık büyüme:
0.71%
Yıllık tahmin:
8.98%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3 546.18 EUR (5.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.23% (3 546.18 EUR)
Varlığa göre:
31.49% (15 813.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDx 1095
XAUUSDx 1018
EURJPYx 924
GBPAUDx 606
NZDUSDx 593
AUDUSDx 538
AUDCHFx 531
USDCHFx 497
NZDCADx 333
EURCHFx 328
GBPUSDx 316
EURCADx 314
EURGBPx 288
USDCADx 281
AUDCADx 230
GBPJPYx 223
AUDJPYx 203
CHFJPYx 194
US30 183
CADJPYx 160
GBPCADx 138
EURAUDx 137
BTCUSD 113
AUDNZDx 101
CADCHFx 88
NZDJPYx 76
USDJPYx 69
EURNZDx 61
NZDCHFx 25
GBPNZDx 14
GBPCHFx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDx 1.1K
XAUUSDx 5.9K
EURJPYx 1.1K
GBPAUDx 936
NZDUSDx 937
AUDUSDx 1.2K
AUDCHFx 679
USDCHFx 488
NZDCADx 700
EURCHFx 343
GBPUSDx 2.2K
EURCADx 397
EURGBPx 333
USDCADx 219
AUDCADx 224
GBPJPYx 494
AUDJPYx 646
CHFJPYx 356
US30 1.3K
CADJPYx 511
GBPCADx 263
EURAUDx 375
BTCUSD 252
AUDNZDx 90
CADCHFx 389
NZDJPYx 421
USDJPYx 263
EURNZDx 178
NZDCHFx 175
GBPNZDx 28
GBPCHFx 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDx 38K
XAUUSDx -79K
EURJPYx 14K
GBPAUDx -68K
NZDUSDx 4.7K
AUDUSDx 8K
AUDCHFx -49K
USDCHFx 15K
NZDCADx 17K
EURCHFx 8.2K
GBPUSDx 8.3K
EURCADx 30K
EURGBPx 5.8K
USDCADx 8K
AUDCADx 19K
GBPJPYx 11K
AUDJPYx -18K
CHFJPYx 13K
US30 123K
CADJPYx -14K
GBPCADx -7.8K
EURAUDx 11K
BTCUSD -596K
AUDNZDx 6.4K
CADCHFx -1.2K
NZDJPYx -36K
USDJPYx 1.6K
EURNZDx -1.3K
NZDCHFx 3.7K
GBPNZDx 1.4K
GBPCHFx 536
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 050.54 EUR
En kötü işlem: -468 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +52.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 072.04 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FI Target Manager Services
Ayda 990 USD
47%
0
0
USD
50K
EUR
75
60%
9 681
72%
100%
1.55
2.04
EUR
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.