СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FI Target Manager Services
Guillaume Duportal

FI Target Manager Services

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

  • Algorithmic Trading Experts в  FI TARGET
  • ОАЭ
  • 8527
4.6 (137)
6 продуктов 13 сигналов 5 тем 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
121 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 990 USD в месяц
прирост с 2024 73%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 676
Прибыльных трейдов:
8 389 (71.84%)
Убыточных трейдов:
3 287 (28.15%)
Лучший трейд:
3 595.69 EUR
Худший трейд:
-821.51 EUR
Общая прибыль:
96 221.81 EUR (2 848 164 pips)
Общий убыток:
-67 679.71 EUR (3 817 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (52.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 695.43 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.38%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
5 696 (48.78%)
Коротких трейдов:
5 980 (51.22%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.44 EUR
Средняя прибыль:
11.47 EUR
Средний убыток:
-20.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
36 (-1 072.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 605.26 EUR (16)
Прирост в месяц:
6.53%
Годовой прогноз:
79.22%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
4 459.41 EUR (5.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.88% (4 459.41 EUR)
По эквити:
31.49% (15 813.30 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDx 1193
EURUSDx 1183
EURJPYx 980
GBPAUDx 927
NZDUSDx 649
AUDUSDx 622
AUDCHFx 571
USDCHFx 571
AUDNZDx 544
NZDCADx 401
GBPUSDx 377
EURCHFx 345
EURCADx 345
EURGBPx 317
USDCADx 308
AUDJPYx 289
AUDCADx 289
GBPJPYx 262
CHFJPYx 246
CADJPYx 199
US30 183
GBPCADx 172
EURAUDx 160
BTCUSD 113
CADCHFx 92
USDJPYx 88
EURNZDx 86
NZDJPYx 86
GBPNZDx 34
NZDCHFx 33
GBPCHFx 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDx 10K
EURUSDx 645
EURJPYx 702
GBPAUDx 612
NZDUSDx 1.2K
AUDUSDx 2.2K
AUDCHFx 809
USDCHFx 1K
AUDNZDx 148
NZDCADx 1.2K
GBPUSDx 2.6K
EURCHFx 357
EURCADx 461
EURGBPx 459
USDCADx 783
AUDJPYx 792
AUDCADx 1.4K
GBPJPYx 654
CHFJPYx 757
CADJPYx 660
US30 1.3K
GBPCADx 846
EURAUDx 668
BTCUSD 252
CADCHFx 457
USDJPYx 315
EURNZDx 233
NZDJPYx 466
GBPNZDx -26
NZDCHFx 267
GBPCHFx 148
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDx -24K
EURUSDx 35K
EURJPYx 13K
GBPAUDx -156K
NZDUSDx 6.5K
AUDUSDx 13K
AUDCHFx -51K
USDCHFx 19K
AUDNZDx -431K
NZDCADx 22K
GBPUSDx 7.7K
EURCHFx 9.2K
EURCADx 34K
EURGBPx 8.1K
USDCADx 8K
AUDJPYx -13K
AUDCADx 26K
GBPJPYx 12K
CHFJPYx 9.4K
CADJPYx -9.4K
US30 123K
GBPCADx -5.4K
EURAUDx 9.9K
BTCUSD -596K
CADCHFx -694
USDJPYx 2.5K
EURNZDx -11K
NZDJPYx -35K
GBPNZDx 2.1K
NZDCHFx 4.8K
GBPCHFx 993
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 595.69 EUR
Худший трейд: -822 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +52.35 EUR
Макс. убыток в серии: -1 072.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FI Target Manager Services
990 USD в месяц
73%
0
0
USD
56K
EUR
121
59%
11 676
71%
100%
1.42
2.44
EUR
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.