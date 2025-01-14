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Всего трейдов:
11 676
Прибыльных трейдов:
8 389 (71.84%)
Убыточных трейдов:
3 287 (28.15%)
Лучший трейд:
3 595.69 EUR
Худший трейд:
-821.51 EUR
Общая прибыль:
96 221.81 EUR (2 848 164 pips)
Общий убыток:
-67 679.71 EUR (3 817 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (52.35 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 695.43 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.38%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
5 696 (48.78%)
Коротких трейдов:
5 980 (51.22%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.44 EUR
Средняя прибыль:
11.47 EUR
Средний убыток:
-20.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
36 (-1 072.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3 605.26 EUR (16)
Прирост в месяц:
6.53%
Годовой прогноз:
79.22%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
4 459.41 EUR (5.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.88% (4 459.41 EUR)
По эквити:
31.49% (15 813.30 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|1193
|EURUSDx
|1183
|EURJPYx
|980
|GBPAUDx
|927
|NZDUSDx
|649
|AUDUSDx
|622
|AUDCHFx
|571
|USDCHFx
|571
|AUDNZDx
|544
|NZDCADx
|401
|GBPUSDx
|377
|EURCHFx
|345
|EURCADx
|345
|EURGBPx
|317
|USDCADx
|308
|AUDJPYx
|289
|AUDCADx
|289
|GBPJPYx
|262
|CHFJPYx
|246
|CADJPYx
|199
|US30
|183
|GBPCADx
|172
|EURAUDx
|160
|BTCUSD
|113
|CADCHFx
|92
|USDJPYx
|88
|EURNZDx
|86
|NZDJPYx
|86
|GBPNZDx
|34
|NZDCHFx
|33
|GBPCHFx
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDx
|10K
|EURUSDx
|645
|EURJPYx
|702
|GBPAUDx
|612
|NZDUSDx
|1.2K
|AUDUSDx
|2.2K
|AUDCHFx
|809
|USDCHFx
|1K
|AUDNZDx
|148
|NZDCADx
|1.2K
|GBPUSDx
|2.6K
|EURCHFx
|357
|EURCADx
|461
|EURGBPx
|459
|USDCADx
|783
|AUDJPYx
|792
|AUDCADx
|1.4K
|GBPJPYx
|654
|CHFJPYx
|757
|CADJPYx
|660
|US30
|1.3K
|GBPCADx
|846
|EURAUDx
|668
|BTCUSD
|252
|CADCHFx
|457
|USDJPYx
|315
|EURNZDx
|233
|NZDJPYx
|466
|GBPNZDx
|-26
|NZDCHFx
|267
|GBPCHFx
|148
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDx
|-24K
|EURUSDx
|35K
|EURJPYx
|13K
|GBPAUDx
|-156K
|NZDUSDx
|6.5K
|AUDUSDx
|13K
|AUDCHFx
|-51K
|USDCHFx
|19K
|AUDNZDx
|-431K
|NZDCADx
|22K
|GBPUSDx
|7.7K
|EURCHFx
|9.2K
|EURCADx
|34K
|EURGBPx
|8.1K
|USDCADx
|8K
|AUDJPYx
|-13K
|AUDCADx
|26K
|GBPJPYx
|12K
|CHFJPYx
|9.4K
|CADJPYx
|-9.4K
|US30
|123K
|GBPCADx
|-5.4K
|EURAUDx
|9.9K
|BTCUSD
|-596K
|CADCHFx
|-694
|USDJPYx
|2.5K
|EURNZDx
|-11K
|NZDJPYx
|-35K
|GBPNZDx
|2.1K
|NZDCHFx
|4.8K
|GBPCHFx
|993
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +3 595.69 EUR
Худший трейд: -822 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +52.35 EUR
Макс. убыток в серии: -1 072.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
990 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
56K
EUR
EUR
121
59%
11 676
71%
100%
1.42
2.44
EUR
EUR
31%
1:500