Guillaume Duportal

FI Target Manager Services

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 990 USD par mois
croissance depuis 2024 47%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 681
Bénéfice trades:
7 063 (72.95%)
Perte trades:
2 618 (27.04%)
Meilleure transaction:
1 050.54 EUR
Pire transaction:
-467.88 EUR
Bénéfice brut:
55 556.29 EUR (2 352 409 pips)
Perte brute:
-35 793.19 EUR (2 878 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (52.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 695.43 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.38%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.57
Longs trades:
4 740 (48.96%)
Courts trades:
4 941 (51.04%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
2.04 EUR
Bénéfice moyen:
7.87 EUR
Perte moyenne:
-13.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
36 (-1 072.04 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 509.33 EUR (21)
Croissance mensuelle:
0.74%
Prévision annuelle:
8.98%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3 546.18 EUR (5.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.23% (3 546.18 EUR)
Par fonds propres:
31.49% (15 813.30 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDx 1095
XAUUSDx 1018
EURJPYx 924
GBPAUDx 606
NZDUSDx 593
AUDUSDx 538
AUDCHFx 531
USDCHFx 497
NZDCADx 333
EURCHFx 328
GBPUSDx 316
EURCADx 314
EURGBPx 288
USDCADx 281
AUDCADx 230
GBPJPYx 223
AUDJPYx 203
CHFJPYx 194
US30 183
CADJPYx 160
GBPCADx 138
EURAUDx 137
BTCUSD 113
AUDNZDx 101
CADCHFx 88
NZDJPYx 76
USDJPYx 69
EURNZDx 61
NZDCHFx 25
GBPNZDx 14
GBPCHFx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDx 1.1K
XAUUSDx 5.9K
EURJPYx 1.1K
GBPAUDx 936
NZDUSDx 937
AUDUSDx 1.2K
AUDCHFx 679
USDCHFx 488
NZDCADx 700
EURCHFx 343
GBPUSDx 2.2K
EURCADx 397
EURGBPx 333
USDCADx 219
AUDCADx 224
GBPJPYx 494
AUDJPYx 646
CHFJPYx 356
US30 1.3K
CADJPYx 511
GBPCADx 263
EURAUDx 375
BTCUSD 252
AUDNZDx 90
CADCHFx 389
NZDJPYx 421
USDJPYx 263
EURNZDx 178
NZDCHFx 175
GBPNZDx 28
GBPCHFx 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDx 38K
XAUUSDx -79K
EURJPYx 14K
GBPAUDx -68K
NZDUSDx 4.7K
AUDUSDx 8K
AUDCHFx -49K
USDCHFx 15K
NZDCADx 17K
EURCHFx 8.2K
GBPUSDx 8.3K
EURCADx 30K
EURGBPx 5.8K
USDCADx 8K
AUDCADx 19K
GBPJPYx 11K
AUDJPYx -18K
CHFJPYx 13K
US30 123K
CADJPYx -14K
GBPCADx -7.8K
EURAUDx 11K
BTCUSD -596K
AUDNZDx 6.4K
CADCHFx -1.2K
NZDJPYx -36K
USDJPYx 1.6K
EURNZDx -1.3K
NZDCHFx 3.7K
GBPNZDx 1.4K
GBPCHFx 536
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 050.54 EUR
Pire transaction: -468 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +52.35 EUR
Perte consécutive maximale: -1 072.04 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FI Target Manager Services
990 USD par mois
47%
0
0
USD
50K
EUR
75
60%
9 681
72%
100%
1.55
2.04
EUR
31%
1:500
