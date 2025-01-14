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Guillaume Duportal

FI Target Manager Services

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交易:
11 687
盈利交易:
8 393 (71.81%)
亏损交易:
3 294 (28.19%)
最好交易:
3 595.69 EUR
最差交易:
-821.51 EUR
毛利:
96 406.15 EUR (2 850 424 pips)
毛利亏损:
-69 605.11 EUR (3 841 237 pips)
最大连续赢利:
42 (52.35 EUR)
最大连续盈利:
3 695.43 EUR (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
26.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.01
长期交易:
5 705 (48.81%)
短期交易:
5 982 (51.19%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.29 EUR
平均利润:
11.49 EUR
平均损失:
-21.13 EUR
最大连续失误:
36 (-1 072.04 EUR)
最大连续亏损:
-3 605.26 EUR (16)
每月增长:
2.33%
年度预测:
30.08%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
4 459.41 EUR (5.84%)
相对跌幅:
结余:
7.88% (4 459.41 EUR)
净值:
31.49% (15 813.30 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDx 1198
EURUSDx 1183
EURJPYx 980
GBPAUDx 927
NZDUSDx 649
AUDUSDx 622
AUDCHFx 571
USDCHFx 571
AUDNZDx 548
NZDCADx 401
GBPUSDx 377
EURCHFx 345
EURCADx 345
EURGBPx 317
USDCADx 309
AUDJPYx 289
AUDCADx 289
GBPJPYx 262
CHFJPYx 247
CADJPYx 199
US30 183
GBPCADx 172
EURAUDx 160
BTCUSD 113
CADCHFx 92
USDJPYx 88
EURNZDx 86
NZDJPYx 86
GBPNZDx 34
NZDCHFx 33
GBPCHFx 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDx 8.2K
EURUSDx 645
EURJPYx 702
GBPAUDx 612
NZDUSDx 1.2K
AUDUSDx 2.2K
AUDCHFx 809
USDCHFx 1K
AUDNZDx 150
NZDCADx 1.2K
GBPUSDx 2.6K
EURCHFx 357
EURCADx 461
EURGBPx 459
USDCADx 785
AUDJPYx 792
AUDCADx 1.4K
GBPJPYx 654
CHFJPYx 778
CADJPYx 660
US30 1.3K
GBPCADx 846
EURAUDx 668
BTCUSD 252
CADCHFx 457
USDJPYx 315
EURNZDx 233
NZDJPYx 466
GBPNZDx -26
NZDCHFx 267
GBPCHFx 148
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDx -39K
EURUSDx 35K
EURJPYx 13K
GBPAUDx -156K
NZDUSDx 6.5K
AUDUSDx 13K
AUDCHFx -51K
USDCHFx 19K
AUDNZDx -438K
NZDCADx 22K
GBPUSDx 7.7K
EURCHFx 9.2K
EURCADx 34K
EURGBPx 8.1K
USDCADx 8.2K
AUDJPYx -13K
AUDCADx 26K
GBPJPYx 12K
CHFJPYx 9.7K
CADJPYx -9.4K
US30 123K
GBPCADx -5.4K
EURAUDx 9.9K
BTCUSD -596K
CADCHFx -694
USDJPYx 2.5K
EURNZDx -11K
NZDJPYx -35K
GBPNZDx 2.1K
NZDCHFx 4.8K
GBPCHFx 993
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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