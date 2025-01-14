- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 687
盈利交易:
8 393 (71.81%)
亏损交易:
3 294 (28.19%)
最好交易:
3 595.69 EUR
最差交易:
-821.51 EUR
毛利:
96 406.15 EUR (2 850 424 pips)
毛利亏损:
-69 605.11 EUR (3 841 237 pips)
最大连续赢利:
42 (52.35 EUR)
最大连续盈利:
3 695.43 EUR (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
26.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.01
长期交易:
5 705 (48.81%)
短期交易:
5 982 (51.19%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.29 EUR
平均利润:
11.49 EUR
平均损失:
-21.13 EUR
最大连续失误:
36 (-1 072.04 EUR)
最大连续亏损:
-3 605.26 EUR (16)
每月增长:
2.33%
年度预测:
30.08%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
4 459.41 EUR (5.84%)
相对跌幅:
结余:
7.88% (4 459.41 EUR)
净值:
31.49% (15 813.30 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|1198
|EURUSDx
|1183
|EURJPYx
|980
|GBPAUDx
|927
|NZDUSDx
|649
|AUDUSDx
|622
|AUDCHFx
|571
|USDCHFx
|571
|AUDNZDx
|548
|NZDCADx
|401
|GBPUSDx
|377
|EURCHFx
|345
|EURCADx
|345
|EURGBPx
|317
|USDCADx
|309
|AUDJPYx
|289
|AUDCADx
|289
|GBPJPYx
|262
|CHFJPYx
|247
|CADJPYx
|199
|US30
|183
|GBPCADx
|172
|EURAUDx
|160
|BTCUSD
|113
|CADCHFx
|92
|USDJPYx
|88
|EURNZDx
|86
|NZDJPYx
|86
|GBPNZDx
|34
|NZDCHFx
|33
|GBPCHFx
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDx
|8.2K
|EURUSDx
|645
|EURJPYx
|702
|GBPAUDx
|612
|NZDUSDx
|1.2K
|AUDUSDx
|2.2K
|AUDCHFx
|809
|USDCHFx
|1K
|AUDNZDx
|150
|NZDCADx
|1.2K
|GBPUSDx
|2.6K
|EURCHFx
|357
|EURCADx
|461
|EURGBPx
|459
|USDCADx
|785
|AUDJPYx
|792
|AUDCADx
|1.4K
|GBPJPYx
|654
|CHFJPYx
|778
|CADJPYx
|660
|US30
|1.3K
|GBPCADx
|846
|EURAUDx
|668
|BTCUSD
|252
|CADCHFx
|457
|USDJPYx
|315
|EURNZDx
|233
|NZDJPYx
|466
|GBPNZDx
|-26
|NZDCHFx
|267
|GBPCHFx
|148
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDx
|-39K
|EURUSDx
|35K
|EURJPYx
|13K
|GBPAUDx
|-156K
|NZDUSDx
|6.5K
|AUDUSDx
|13K
|AUDCHFx
|-51K
|USDCHFx
|19K
|AUDNZDx
|-438K
|NZDCADx
|22K
|GBPUSDx
|7.7K
|EURCHFx
|9.2K
|EURCADx
|34K
|EURGBPx
|8.1K
|USDCADx
|8.2K
|AUDJPYx
|-13K
|AUDCADx
|26K
|GBPJPYx
|12K
|CHFJPYx
|9.7K
|CADJPYx
|-9.4K
|US30
|123K
|GBPCADx
|-5.4K
|EURAUDx
|9.9K
|BTCUSD
|-596K
|CADCHFx
|-694
|USDJPYx
|2.5K
|EURNZDx
|-11K
|NZDJPYx
|-35K
|GBPNZDx
|2.1K
|NZDCHFx
|4.8K
|GBPCHFx
|993
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 595.69 EUR
最差交易: -822 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +52.35 EUR
最大连续亏损: -1 072.04 EUR
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周
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赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月990 USD
67%
0
0
USD
USD
54K
EUR
EUR
121
59%
11 687
71%
100%
1.38
2.29
EUR
EUR
31%
1:500