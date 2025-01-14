SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

FI Target Manager Services

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 47%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 681
Profit Trade:
7 063 (72.95%)
Loss Trade:
2 618 (27.04%)
Best Trade:
1 050.54 EUR
Worst Trade:
-467.88 EUR
Profitto lordo:
55 556.29 EUR (2 352 409 pips)
Perdita lorda:
-35 793.19 EUR (2 878 989 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (52.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 695.43 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.38%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.57
Long Trade:
4 740 (48.96%)
Short Trade:
4 941 (51.04%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
2.04 EUR
Profitto medio:
7.87 EUR
Perdita media:
-13.67 EUR
Massime perdite consecutive:
36 (-1 072.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 509.33 EUR (21)
Crescita mensile:
0.72%
Previsione annuale:
8.98%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3 546.18 EUR (5.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.23% (3 546.18 EUR)
Per equità:
31.49% (15 813.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDx 1095
XAUUSDx 1018
EURJPYx 924
GBPAUDx 606
NZDUSDx 593
AUDUSDx 538
AUDCHFx 531
USDCHFx 497
NZDCADx 333
EURCHFx 328
GBPUSDx 316
EURCADx 314
EURGBPx 288
USDCADx 281
AUDCADx 230
GBPJPYx 223
AUDJPYx 203
CHFJPYx 194
US30 183
CADJPYx 160
GBPCADx 138
EURAUDx 137
BTCUSD 113
AUDNZDx 101
CADCHFx 88
NZDJPYx 76
USDJPYx 69
EURNZDx 61
NZDCHFx 25
GBPNZDx 14
GBPCHFx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDx 1.1K
XAUUSDx 5.9K
EURJPYx 1.1K
GBPAUDx 936
NZDUSDx 937
AUDUSDx 1.2K
AUDCHFx 679
USDCHFx 488
NZDCADx 700
EURCHFx 343
GBPUSDx 2.2K
EURCADx 397
EURGBPx 333
USDCADx 219
AUDCADx 224
GBPJPYx 494
AUDJPYx 646
CHFJPYx 356
US30 1.3K
CADJPYx 511
GBPCADx 263
EURAUDx 375
BTCUSD 252
AUDNZDx 90
CADCHFx 389
NZDJPYx 421
USDJPYx 263
EURNZDx 178
NZDCHFx 175
GBPNZDx 28
GBPCHFx 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDx 38K
XAUUSDx -79K
EURJPYx 14K
GBPAUDx -68K
NZDUSDx 4.7K
AUDUSDx 8K
AUDCHFx -49K
USDCHFx 15K
NZDCADx 17K
EURCHFx 8.2K
GBPUSDx 8.3K
EURCADx 30K
EURGBPx 5.8K
USDCADx 8K
AUDCADx 19K
GBPJPYx 11K
AUDJPYx -18K
CHFJPYx 13K
US30 123K
CADJPYx -14K
GBPCADx -7.8K
EURAUDx 11K
BTCUSD -596K
AUDNZDx 6.4K
CADCHFx -1.2K
NZDJPYx -36K
USDJPYx 1.6K
EURNZDx -1.3K
NZDCHFx 3.7K
GBPNZDx 1.4K
GBPCHFx 536
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 050.54 EUR
Worst Trade: -468 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +52.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 072.04 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
