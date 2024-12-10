SinyallerBölümler
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
Alpari-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
317 (63.40%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (36.60%)
En iyi işlem:
181.56 USD
En kötü işlem:
-336.69 USD
Brüt kâr:
4 640.01 USD (68 753 pips)
Brüt zarar:
-4 872.93 USD (181 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (231.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
4.21%
Maks. mevduat yükü:
37.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
176 (35.20%)
Satış işlemleri:
324 (64.80%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
14.64 USD
Ortalama zarar:
-26.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-375.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-949.29 USD (13)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
13.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
506.88 USD
Maksimum:
1 179.87 USD (10.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.82% (1 069.24 USD)
Varlığa göre:
10.72% (1 290.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 492
BITCOIN 7
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -244
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.7K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +181.56 USD
En kötü işlem: -337 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +231.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.83 × 8901
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
46 daha fazla...
1. Описание ТС и СПР.
Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.


2. Личный чек-лист.
Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.

Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.
Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.
Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.
Я открываю только ту сделку, которая соответствует критериям моего сетапа.
Я открываю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1 до 1:10.
В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.
Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.
Я никогда не двигаю стоп-лосс, если цена идёт против меня.
Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.
Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.
Я записываю все свои действия в журнал торговли.
Сделать скрины в Numbers.

Дневная цель - выполнение каждого пункта моего плана.


3. Рабочий инструмент.
Валютная пара EUR/USD.


4. Управление капиталом на сделку.
Загрузка депозита до 10%.


5. Доходность и просадки.
Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.


6. Оферта.
Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.


С уважением, Андрей Чурюмов.
Редакция от 10.12.24.


İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 19:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
Ayda 100 USD
1%
0
0
USD
34K
USD
42
0%
500
63%
4%
0.95
-0.47
USD
11%
1:100
Kopyala

