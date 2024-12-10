シグナルセクション
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 3%
Alpari-MT5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
649
利益トレード:
414 (63.79%)
損失トレード:
235 (36.21%)
ベストトレード:
181.56 USD
最悪のトレード:
-336.69 USD
総利益:
8 628.94 USD (72 585 pips)
総損失:
-8 286.66 USD (184 795 pips)
最大連続の勝ち:
33 (231.95 USD)
最大連続利益:
663.60 USD (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
2.86%
最大入金額:
61.80%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
251 (38.67%)
短いトレード:
398 (61.33%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
20.84 USD
平均損失:
-35.26 USD
最大連続の負け:
23 (-375.13 USD)
最大連続損失:
-949.29 USD (13)
月間成長:
1.89%
年間予想:
25.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
824.89 USD
最大の:
1 514.12 USD (13.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.82% (1 069.24 USD)
エクイティによる:
10.72% (1 290.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 641
BITCOIN 7
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 331
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 4.5K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +181.56 USD
最悪のトレード: -337 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +231.95 USD
最大連続損失: -375.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.83 × 8901
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
46 より多く...
1. Описание ТС и СПР.

Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.



2. Личный чек-лист.

Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.


Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.

Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.

Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.

Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.

Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.

В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.

Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.

Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.

Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.

Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.

Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.

Сделать скрины в Numbers.


Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.



3. Рабочий инструмент.

Валютная пара EUR/USD.



4. Управление капиталом на сделку.

Загрузка депозита до 10%.



5. Доходность и просадки.

Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.



6. Оферта.

Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.



С уважением, Андрей Чурюмов.

Редакция от 05.12.25.

レビューなし
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 355 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
