- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|641
|BITCOIN
|7
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|331
|BITCOIN
|-15
|XAUUSD
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.5K
|BITCOIN
|-117K
|XAUUSD
|278
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 115
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.68 × 841
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.83 × 8901
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 560
1. Описание ТС и СПР.
Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.
2. Личный чек-лист.
Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.
Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.
Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.
Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.
Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.
Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.
В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.
Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.
Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.
Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.
Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.
Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.
Сделать скрины в Numbers.
Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.
3. Рабочий инструмент.
Валютная пара EUR/USD.
4. Управление капиталом на сделку.
Загрузка депозита до 10%.
5. Доходность и просадки.
Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.
6. Оферта.
Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.
С уважением, Андрей Чурюмов.
Редакция от 05.12.25.
USD
USD
USD