SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
0 reviews
Reliability
54 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2024 3%
Alpari-MT5
1:100
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
649
Profit Trades:
414 (63.79%)
Loss Trades:
235 (36.21%)
Best trade:
181.56 USD
Worst trade:
-336.69 USD
Gross Profit:
8 628.94 USD (72 585 pips)
Gross Loss:
-8 286.66 USD (184 795 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (231.95 USD)
Maximal consecutive profit:
663.60 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
2.86%
Max deposit load:
61.80%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
14
Avg holding time:
3 hours
Recovery Factor:
0.23
Long Trades:
251 (38.67%)
Short Trades:
398 (61.33%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.53 USD
Average Profit:
20.84 USD
Average Loss:
-35.26 USD
Maximum consecutive losses:
23 (-375.13 USD)
Maximal consecutive loss:
-949.29 USD (13)
Monthly growth:
2.08%
Annual Forecast:
25.27%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
824.89 USD
Maximal:
1 514.12 USD (13.76%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.82% (1 069.24 USD)
By Equity:
10.72% (1 290.42 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 641
BITCOIN 7
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 331
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.5K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +181.56 USD
Worst trade: -337 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +231.95 USD
Maximal consecutive loss: -375.13 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Alpari-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.83 × 8901
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
46 more...
To see trades in realtime, please log in or register

1. Описание ТС и СПР.

Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.



2. Личный чек-лист.

Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.


Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.

Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.

Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.

Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.

Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.

В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.

Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.

Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.

Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.

Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.

Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.

Сделать скрины в Numbers.


Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.



3. Рабочий инструмент.

Валютная пара EUR/USD.



4. Управление капиталом на сделку.

Загрузка депозита до 10%.



5. Доходность и просадки.

Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.



6. Оферта.

Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.



С уважением, Андрей Чурюмов.

Редакция от 05.12.25.

No reviews
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 355 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 17:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
100 USD per month
3%
0
0
USD
35K
USD
54
0%
649
63%
3%
1.04
0.53
USD
11%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.