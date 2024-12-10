SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 1%
Alpari-MT5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
317 (63.40%)
Loss Trade:
183 (36.60%)
Best Trade:
181.56 USD
Worst Trade:
-336.69 USD
Profitto lordo:
4 640.01 USD (68 753 pips)
Perdita lorda:
-4 872.93 USD (181 749 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (231.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
4.21%
Massimo carico di deposito:
37.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
176 (35.20%)
Short Trade:
324 (64.80%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
14.64 USD
Perdita media:
-26.63 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-375.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-949.29 USD (13)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
13.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
506.88 USD
Massimale:
1 179.87 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (1 069.24 USD)
Per equità:
10.72% (1 290.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 492
BITCOIN 7
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -244
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.7K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +181.56 USD
Worst Trade: -337 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +231.95 USD
Massima perdita consecutiva: -375.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Swissquote-Server
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 115
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.68 × 841
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.83 × 8901
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 560
46 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1. Описание ТС и СПР.
Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.


2. Личный чек-лист.
Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.

Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.
Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.
Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.
Я открываю только ту сделку, которая соответствует критериям моего сетапа.
Я открываю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1 до 1:10.
В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.
Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.
Я никогда не двигаю стоп-лосс, если цена идёт против меня.
Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.
Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.
Я записываю все свои действия в журнал торговли.
Сделать скрины в Numbers.

Дневная цель - выполнение каждого пункта моего плана.


3. Рабочий инструмент.
Валютная пара EUR/USD.


4. Управление капиталом на сделку.
Загрузка депозита до 10%.


5. Доходность и просадки.
Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.


6. Оферта.
Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.


С уважением, Андрей Чурюмов.
Редакция от 10.12.24.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 19:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Andrey Churyumov Hedge Fund 2024
100USD al mese
1%
0
0
USD
34K
USD
42
0%
500
63%
4%
0.95
-0.47
USD
11%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.