- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
317 (63.40%)
Loss Trade:
183 (36.60%)
Best Trade:
181.56 USD
Worst Trade:
-336.69 USD
Profitto lordo:
4 640.01 USD (68 753 pips)
Perdita lorda:
-4 872.93 USD (181 749 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (231.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
4.21%
Massimo carico di deposito:
37.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
176 (35.20%)
Short Trade:
324 (64.80%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
14.64 USD
Perdita media:
-26.63 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-375.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-949.29 USD (13)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
13.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
506.88 USD
Massimale:
1 179.87 USD (10.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (1 069.24 USD)
Per equità:
10.72% (1 290.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|492
|BITCOIN
|7
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-244
|BITCOIN
|-15
|XAUUSD
|26
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.7K
|BITCOIN
|-117K
|XAUUSD
|278
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +181.56 USD
Worst Trade: -337 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +231.95 USD
Massima perdita consecutiva: -375.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 115
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.68 × 841
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.83 × 8901
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 560
1. Описание ТС и СПР.
Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.
2. Личный чек-лист.
Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.
Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.
Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.
Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.
Я открываю только ту сделку, которая соответствует критериям моего сетапа.
Я открываю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1 до 1:10.
В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.
Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.
Я никогда не двигаю стоп-лосс, если цена идёт против меня.
Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.
Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.
Я записываю все свои действия в журнал торговли.
Сделать скрины в Numbers.
Дневная цель - выполнение каждого пункта моего плана.
3. Рабочий инструмент.
Валютная пара EUR/USD.
4. Управление капиталом на сделку.
Загрузка депозита до 10%.
5. Доходность и просадки.
Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.
6. Оферта.
Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.
С уважением, Андрей Чурюмов.
Редакция от 10.12.24.
