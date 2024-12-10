信号部分
Andrei Churiumov

Andrey Churyumov Hedge Fund 2024

Andrei Churiumov
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 3%
Alpari-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
649
盈利交易:
414 (63.79%)
亏损交易:
235 (36.21%)
最好交易:
181.56 USD
最差交易:
-336.69 USD
毛利:
8 628.94 USD (72 585 pips)
毛利亏损:
-8 286.66 USD (184 795 pips)
最大连续赢利:
33 (231.95 USD)
最大连续盈利:
663.60 USD (8)
夏普比率:
0.04
交易活动:
2.86%
最大入金加载:
61.80%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.23
长期交易:
251 (38.67%)
短期交易:
398 (61.33%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
20.84 USD
平均损失:
-35.26 USD
最大连续失误:
23 (-375.13 USD)
最大连续亏损:
-949.29 USD (13)
每月增长:
2.08%
年度预测:
25.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
824.89 USD
最大值:
1 514.12 USD (13.76%)
相对跌幅:
结余:
8.82% (1 069.24 USD)
净值:
10.72% (1 290.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 641
BITCOIN 7
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 331
BITCOIN -15
XAUUSD 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.5K
BITCOIN -117K
XAUUSD 278
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +181.56 USD
最差交易: -337 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +231.95 USD
最大连续亏损: -375.13 USD

1. Описание ТС и СПР.

Ручной формат работы в течении дня. Торговая система и система принятия решений основана на выявлении действий крупных участников рынка и входа в направлении потенциального развития событий, после открытия Европы. Неделю начинаю с изучения фундаментальных данных, выписываю ключевые события в ежедневник и наношу зоны интереса D1 и Н4 до пятницы. Утро каждого дня, начинаю с анализа D1, H4, Н1, смотрю как закрыли вчерашний день относительно круглых уровней и пулов ликвидности. Далее перехожу на М30, М15, М5, накидываю локальные зоны интереса сегодняшнего дня. После ожидаю проявление одной из манипуляций крупными участниками рынка и совершаю сделку. Длительность трейдов, в среднем от нескольких минут до часа, количество от 1 до 5. Всегда выставляю стоп-лосс, соотношение стоп(SL)/профит(TP) 1:1-1:10.



2. Личный чек-лист.

Отбой в 21:30, подъём в 05:15 и далее по плану, который пишу в ежедневник с вечера. Начав трудовой процесс в 08:00 ставлю телефон на беззвук и не беспокоить для ВСЕХ входящих вызовов, фокусируюсь ТОЛЬКО на анализе рынка и сделках.


Я сажусь торговать только с решёнными личными вопросами.

Я фокусирую своё внимание на одну торговую пару.

Я принимаю во внимание открытие Европы и Америки при анализе рынка.

Я открываю сделку из списка манипуляций, в количестве 8 штук.

Я выбираю сделку, в которой меня устраивает соотношение от 1:1.

В каждой сделке соблюдаю строгий объём закупа, до 10% от общего капитала.

Я открываю сделку только с стоп-лоссом и ставлю его в адекватное место.

Я никогда не двигаю стоп-лосс, когда цена идёт против меня.

Я делаю паузу, когда эмоции начинают оказывать на меня воздействие.

Я завершаю свой торговый день, если получу два убытка подряд.

Я записываю все свои действия в журнал торговли Numbers.

Сделать скрины в Numbers.


Дневная цель – выполнение каждого пункта моего плана.



3. Рабочий инструмент.

Валютная пара EUR/USD.



4. Управление капиталом на сделку.

Загрузка депозита до 10%.



5. Доходность и просадки.

Ориентир по доходности к которой стремлюсь, примерно 100% в год. Просадки до 3% от максимума, считаю рабочими и более выгодными местами для входа инвесторов. ПАММ-счёт относится к числу консервативных, следовательно рассчитан на инвестирование от 1 месяца и более, при этом лучше вкладывать на более длительное время.



6. Оферта.

Доступность оферты для присоединения будет с 19:00 пятницы по 8:00 понедельника и так каждую неделю.



С уважением, Андрей Чурюмов.

Редакция от 05.12.25.

